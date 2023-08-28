Минфин: иностранному бизнесу в РФ создают все необходимые условия

Стоимость активов иностранных компаний, которые выходят из России, устанавливается специальной подкомиссией правительства по контролю за иностранными инвестициями и не занижается специально. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Министерства финансов России.

Решение остаться или продать бизнес принимают компании самостоятельно. В первом случае подкомиссия не требует снижения окончательной цены. Для тех, кто решает остаться, создаются благоприятные условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративных долгов.

Оценку стоимости активов проводит независимый оценщик. Важно отметить, что цена активов может меняться, если комиссия выявит некорректную оценку рыночной стоимости.

По информации Reuters, российские власти требовали повышения скидок при продаже активов иностранными компаниями, покидающими Россию. Отчёты говорили о потерях западных организаций на сумму около $80 млрд из-за невыгодных сделок.

В марте 2022 года в РФ вступило в силу правило о согласовании сделок компаний из недружественных стран специальной комиссией. Согласно этому правилу, если активы продаются с дисконтом менее 90% от рыночной стоимости, нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от этой стоимости. В случае, если дисконт составляет более 90%, взнос должен составить не менее 10%.

Новые меры и подходы позволяют более четко регулировать процесс выхода иностранных компаний из РФ и обеспечивать справедливые условия как для продажи активов, так и для продолжения их использования.