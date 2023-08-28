 

Минфин: иностранному бизнесу в РФ создают все необходимые условия

28.08.2023, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стоимость активов иностранных компаний, которые выходят из России, устанавливается специальной подкомиссией правительства по контролю за иностранными инвестициями и не занижается специально. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Министерства финансов России.

Решение остаться или продать бизнес принимают компании самостоятельно. В первом случае подкомиссия не требует снижения окончательной цены. Для тех, кто решает остаться, создаются благоприятные условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративных долгов.

Оценку стоимости активов проводит независимый оценщик. Важно отметить, что цена активов может меняться, если комиссия выявит некорректную оценку рыночной стоимости.

По информации Reuters, российские власти требовали повышения скидок при продаже активов иностранными компаниями, покидающими Россию. Отчёты говорили о потерях западных организаций на сумму около $80 млрд из-за невыгодных сделок.

В марте 2022 года в РФ вступило в силу правило о согласовании сделок компаний из недружественных стран специальной комиссией. Согласно этому правилу, если активы продаются с дисконтом менее 90% от рыночной стоимости, нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от этой стоимости. В случае, если дисконт составляет более 90%, взнос должен составить не менее 10%.

Новые меры и подходы позволяют более четко регулировать процесс выхода иностранных компаний из РФ и обеспечивать справедливые условия как для продажи активов, так и для продолжения их использования.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Мнение: О прейскуранте Зеленского… Почём он продаёт Украину?

28.08 / Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным

28.08 / Шольц отдал тайный приказ начать постепенный возврат немецкой марки

28.08 / Большинство американцев считают Байдена слишком старым как для президента

28.08 / Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней

28.08 / В ФРС оценили перспективы дальнейшего роста ставки

28.08 / Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

28.08 / В лесах Германии замечен одичалый голый человек с копьем в руке

28.08 / Мнение: Давление убивает

28.08 / Самые частые причины ошибок на экзамене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика