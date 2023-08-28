 

Большинство американцев считают Байдена слишком старым как для президента

28.08.2023, 9:21, Разное
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Опрос, проведенный агентством Associated Press и Национальным центром по общественным исследованиям, позволил узнать мнение американской общественности о Джо Байдене, президенте США. Оказалось, что большинство американцев считает, что он слишком пожилой для того, чтобы эффективно руководить страной в течение следующих четырех лет.

Это мнение разделили 77% опрошенных. Если разбить результаты по партийной принадлежности, то 89% республиканцев и 69% демократов поддержали эту точку зрения. Интересно, что такое мнение было высказано представителями всех возрастных групп, что подчеркивает его широкую распространенность.

Интересно, что около половины всего взрослого населения США также считает, что Дональд Трамп, экс-президент, слишком пожилой для исполнения обязанностей президента.

“Это исследование говорит о том, что люди, независимо от своих политических взглядов, предпочли бы видеть в качестве кандидатов более молодых лидеров…”, — подчеркнуто в исследовании.

Ранее сам Дональд Трамп заявил в интервью Такеру Карлсону, что нынешний президент США Джо Байден не сможет продолжать свои обязанности до предстоящих выборов в 2024 году. В ответ на вопрос Карлсона, сможет ли Байден участвовать в следующих выборах, Трамп сказал: “Я не думаю, что он дойдет до цели”.


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