 

В ФРС оценили перспективы дальнейшего роста ставки

28.08.2023, 8:09, Разное
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Глава Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл подчеркнул на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, что регулятор готов продолжить повышение процентных ставок, нацеленное на сдерживание инфляции, однако такие действия будут основаны на актуальных данных. Пауэлл также подробно обрисовал сложности, с которыми сталкивается ФРС. Первоочередные трудности заключаются в том, как рост рынка труда влияет на уровень инфляции, а также отсутствие возможности точно определить уровень “нейтральной” ставки, что служит опорой для оценки жесткости денежной политики.

В условиях продолжительно высокого потребительского спроса и низкой безработицы ФРС может столкнуться с редким случаем “мягкого” экономического замедления в ближайшие месяцы. Однако классический сценарий борьбы с инфляцией неизбежно подразумевает заметное снижение активности.

Джером Пауэлл также подчеркнул готовность ФРС повысить ставки при необходимости и продолжить строгую монетарную политику, пока не стабилизируется инфляция. В своем выступлении на банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле, ключевом ежегодном событии, организованном под эгидой регулятора, Пауэлл передал умеренно жесткий сигнал, что привело к уменьшению интереса к рисковым активам на рынках и укреплению доллара США по отношению к валютам развивающихся стран, включая рубль. На следующих заседаниях ФРС в сентябре, ноябре и декабре будет придерживаться осторожной позиции, учитывая поступающие данные, пояснил глава регулятора.


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