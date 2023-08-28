Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

В последнее время наблюдается тренд на снижение цен на частные дома. Это заметили аналитики федерального портала “Мир Квартир”. Они выяснили, в каких регионах России самые дешевые дачи и коттеджи.

На сегодняшний день самые дешевые частные дома находятся в Курганской области. В этом случае идет речь о недвижимости стоимостью примерно 2,5 миллиона рублей. На втором месте по дешевизне домов расположилась Кемеровская область. В этом регионе цена дач и коттеджей составляет примерно 2,9 миллиона рублей. Третье место у Еврейской автономной области. Там дома стоят примерно 3,1 миллиона рублей.По данным экспертов, в среднем частный дом в нашей стране можно купить за более чем шесть миллионов рублей.

Также эксперты составили рейтинг самых дешевых квартир, в который вошли Республика Мордовия, Брянская, Архангельская и Псковская области. Самые дорогие квартиры по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают аналитики.

Ранее сообщалось о повышении стоимости аренды квартир в России. В качестве главной причины эксперты называют массовый приток мигрантов. Также аренда дорожает в августе из-за приезжающих на учебу студентов. Подробнее об этом писали “Дни.ру” ранее.