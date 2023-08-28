 

Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

28.08.2023, 7:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время наблюдается тренд на снижение цен на частные дома. Это заметили аналитики федерального портала “Мир Квартир”. Они выяснили, в каких регионах России самые дешевые дачи и коттеджи.

На сегодняшний день самые дешевые частные дома находятся в Курганской области. В этом случае идет речь о недвижимости стоимостью примерно 2,5 миллиона рублей. На втором месте по дешевизне домов расположилась Кемеровская область. В этом регионе цена дач и коттеджей составляет примерно 2,9 миллиона рублей. Третье место у Еврейской автономной области. Там дома стоят примерно 3,1 миллиона рублей.По данным экспертов, в среднем частный дом в нашей стране можно купить за более чем шесть миллионов рублей.

Также эксперты составили рейтинг самых дешевых квартир, в который вошли Республика Мордовия, Брянская, Архангельская и Псковская области. Самые дорогие квартиры по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают аналитики.

Ранее сообщалось о повышении стоимости аренды квартир в России. В качестве главной причины эксперты называют массовый приток мигрантов. Также аренда дорожает в августе из-за приезжающих на учебу студентов. Подробнее об этом писали “Дни.ру” ранее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В ФРС оценили перспективы дальнейшего роста ставки

28.08 / В лесах Германии замечен одичалый голый человек с копьем в руке

28.08 / Мнение: Давление убивает

28.08 / Самые частые причины ошибок на экзамене

28.08 / Американец утверждает, что сфотографировал Снежного человека

28.08 / Восстановление вертикали. Зачем нужна гибель Евгения Пригожина?

28.08 / Заместитель Генсека ООН: по оценкам, общее число погибших с обеих сторон в Украине – полмиллиона человек

28.08 / Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога

28.08 / Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией

28.08 / Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика