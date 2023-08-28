Мнение: Давление убивает

Думаю, кстати, размещать на Бусти некоторые истории из своей психологической практики (естественно, в анонимном виде). Поскольку у меня онлайн-консультируется, почитай, даже не вся Россия, а вся планета – думаю, с конфиденциальностью проблем не возникнет. Среди 8 миллиардов населения Земли затеряться труда не составит. Но все равно – пусть будет лучше Бусти, чем открытый доступ. А так – картотеку я все равно веду, а самые занимательные случаи записывать все равно надо.

Для начала расскажу самый простой и в чем-то смешной – с самой откровенной психосоматикой. Тут интересен, на мой взгляд, даже не сам кейс, который классичен просто донельзя – а именно реакция клиента (точнее, клиентки) и всего ее окружения, которые ничего не распознали!! А я-то думал, что уж самые-то азы психологии сегодня все так или иначе знают…

В общем, история такая. Пишет мне на Вацап озабоченный муж: так и так, у вас психологические консультации, не могли бы вы помочь моей жене, а то с ней что-то не то, и врачи ничем не могут помочь. Может, вы сможете? – А в чем, спрашиваю, дело, что за болезнь-то? – Давление, пишет муж.

Я в недоумении. Говорю осторожно: у меня вообще-то психология, я от болезней-то не лечу… А муж явно в отчаянии – да нет, тут дело такое… непонятное… Все-таки поговорите, может, вы что-то поймете!

Ну ладно, договариваемся о консультации с женой. Созваниваемся по телеграму, видеозвонок. Я заинтригован. На том конце – обычная квартира, явный «средний класс», типовое семейство. Жена и муж работают в «хороших компаниях», сын-оболтус лет 13. Женщина миловидная, не старая, лет 45, слегка растерянная.

Это был прошлый, 2022 год. Лето. Не так давно «кончился ковид», и это имеет прямое отношение к истории. Женщина живет в большом мегаполисе, работает в большой и богатой компании в бухгалтерии, все вроде бы хорошо. Если бы не досадное обстоятельство: у нее, в ее не таком уж старом возрасте, начались необъяснимые скачки давления. Почти гипертонические кризы! Буквально – давление вдруг подскакивает буквально до 200 (верхнее) или еще выше. Типа 180 на 100, 200 на 140 и т.д. Никогда раньше ничего подобного не было, проблем с сердцем тоже не было! Я смотрю на нее – она худощавая, совершенно не толстая, заподозрить какой-нибудь диабет оснований нет. Сама она тоже не просто в растерянности, а, похоже, немного испугана.

Начинаем разбираться. Оказывается, все началось весной (напоминаю – 2022 год) и продолжается по сей день, но почему-то – строго на работе! Дома – ничего такого нет.

Прошу вспомнить, как все случилось в первый раз. Всему виной оказалась «бесплатное обследование», предлагаемое компанией сотрудникам (говорю же – это была очень богатая компания, известная, с филиалами по всей стране). В ней был собственный медкабинет, который, как я понял, сам искал, как бы загрузиться работой (чтобы не сократили ненароком). Вдруг объявили, что каждый сотрудник после обеда может прийти в этот кабинет и пройти экспресс-обследование. И вот моя собеседница, хотя раньше никогда такого не делала (поскольку всю жизнь считала себя абсолютно здоровой!), вдруг «почему-то» решила сходить. При том, что чувствовала себя хорошо!

Встала и после обеда пошло. Никаких симптомов не ощущала (давление вообще не так-то просто почувствовать, а у нее и опыта такого не было). Зашла в кабинет, врач (ее знакомая) стала задавать ей всякие дежурные вопросы, потом взяла кровь из пальца, потом стала мерять давление… И вот тут их всех поджидал сюрприз: давление оказалось 180 на 120! Врачиха аж подпрыгнула. Стали перемеривать – вообще 190. Наша героиня ничего особого не чувствовала, но закатила глаза и едва не упала со стула. Ей и в самом деле поплохело.

В общем, врачиха, недолго думая, вызвала «Скорую». Не простую, а их ведомственную. И нашу больную положили на носилки и увезли в больницу – хорошую, тоже ведомственную. Платную – но бесплатную для нашей клиентки, поскольку у нее это покрывалось страховкой.

В больнице ей дали таблетки, взяли все возможные анализы и продержали в ней неделю. Однако – анализы вообще ничего не показали, а у нее непонятным образом уже к вечеру давление нормализовалось (что отнесли на действие таблеток), и уже больше не повышалось. Героине в больнице было скучно, и она едва дождалась, когда ее отпустят домой к семье. Дома все, естественно, тоже переполошились, но все было спокойно.

Выходные она провела дома (скачков давления не было), все уже немного расслабились – и она в понедельник снова пошла на работу. Пришла в кабинет (в котором кроме нее работали еще двое – ее коллега и ее начальница), все было нормально, но примерно к часу дня ей как-то снова поплохело. Уже наученная горьким опытом, она бросилась в медкабинет на другой этаж здания, там ей по-быстрому измерили давление – опять 180 на 120! А ведь еще вчера (меряли дома) было ее обычное 125 на 90!!

Ну а продолжение этой загадочной и эксклюзивной истории читаем как обычно – у меня на Бусти! Заходим и подписываемся!! Адрес – вот: https://boosty.to/sapojnik