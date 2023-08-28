 

В лесах Германии замечен одичалый голый человек с копьем в руке

28.08.2023, 6:51, Разное
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Загадочный дикий человек, прозванный местными жителями “человеком-волком”, был сфотографирован в лесистых горах Гарц, что в центре Германии.

Мужчина был абсолютно голым, а в руке держал копье. Дикаря случайно заметили два туриста, которые прогуливались по лесу, что недалеко от города Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт, и рассматривали руины старого замка.

– Когда мы дошли до пещер в песках, мы увидели этого “человека-волка”. Он стоял высоко в одной из пещер и держал в руке длинную деревянную палку, похожую на копье. Он не сводил с нас глаз, но ничего не говорил. Он выглядел грязным и был похож на доисторического человека из каменного века, как на картинках в книге по истории, – рассказала 31-летняя Джина Вайс в интервью газете Bild.

По словам Вайс и ее друга Тоби, они наблюдали этого дикаря в течении примерно десяти минут. На вид голому мужчине было лет сорок и, как сообщается, эти туристы были не первыми, кто видел его в даном районе. Предполагается, что он живет в лесах близ Бланкенбурга уже около пяти лет. Власти сообщают, что за последние пять лет им поступали множество сообщений о человеке в волчьей шкуре или в костюме волка.

В марте 2023 года испуганный очевидец даже позвонил в полицию, потому что подумал, что бегающий рядом с ним человек-волк хочет напасть на него. В других случаях люди видели, как дикарь пытается развести костер или строит себе шалаш из веток. При этом зимой в данном районе бывает довольно холодно и неясно, как этот человек сумел выжить тут несколько лет.

По словам Александра Бека, главы местной пожарной команды, этот дикарь явно обладает навыками проживания в дикой природе и адаптации к смене сезонов года. Однако есть и те, кто считает, что все это просто какой-то розыгрыш чтобы напугать туристов или другой цели.


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