 

Американец утверждает, что сфотографировал Снежного человека

28.08.2023, 6:48, Разное
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Житель округа Такер (Западная Вирджиния, США) Сэмюэль Полищук утверждает, что столкнулся с легендарным существом и даже сделал фотографии, которые вызвали волну обсуждений в социальных сетях.

Снежный человек, или Йети, долгие годы оставался объектом мифов и рассказов. Несмотря на отсутствие научных доказательств его существования, вера в него продолжает жить у некоторых искателей приключений. Сэмюэль Полищук присоединился к числу тех, кто утверждает, что столкнулся с этим загадочным существом.

Полищук поделился своими фотографиями в группе «Верующие в снежного человека» на Facebook. Он утверждает, что снимки были сделаны на вершине скалы в лесистой местности Западной Вирджинии. На фотографиях можно видеть темную фигуру, выглядывающую из-за скалы. В комментариях к публикации Полищук описал странное поведение своей собаки и необычный запах в воздухе, которые, по его мнению, предшествовали встрече с Снежным человеком.

«Я не уверен, что это то, о чем я подумал», – заметил он, описывая свои эмоции.

Однако эксперты и пользователи сети не спешат однозначно принимать снимки как доказательство существования Йети. Продюсер популярного телешоу «Expedition Bigfoot» Зак Холл поделился своим опытом и описал аромат, которым, якобы, пахнет Снежный человек, как «смесь запаха сырой, промокшей собаки и игривого аромата».

Критики считают, что темная фигура на фотографиях может быть объяснена иными причинами. От «нижней части корневой системы упавшего дерева» до «дикобраза» – предположений множество. Тем не менее, сторонники теории существования Йети настаивают на наличии «глаз, носа и коричневатых волос» на фотографиях.


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