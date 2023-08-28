Заместитель Генсека ООН: по оценкам, общее число погибших с обеих сторон в Украине – полмиллиона человек

За полтора года войны в Украине погибли по меньшей мере 9 444 гражданских лиц, включая 545 детей.

Почти 17 тысяч человек, в том числе 1156 детей, получили ранения. Об этом, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности, сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, добавив, что речь идет лишь о подтвержденных жертвах войны и что реальные цифры, скорее всего, гораздо выше.

По некоторым оценкам, сказала Дикарло, общее число погибших с обеих сторон – как гражданских лиц, так и военнослужащих – достигает полумиллиона человек.

«Сегодня исполняется полтора года с тех пор, как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, – напомнила 24 августа 2023 года заместитель главы ООН. – Восемнадцать месяцев смерти, разрушений и невообразимых страданий украинского народа. Конца этой войне, развязанной в нарушение принципов Устава ООН и международного права, пока не видно».

Атаки на гражданскую инфраструктуру

С момента выхода России из Черноморской инициативы боевые действия только обострились, отметила Дикарло: растет угроза свободе судоходства в Черном море; в результате «жестоких и непрекращающихся российских нападений» была повреждена инфраструктура для экспорта зерна в черноморских и дунайских портах Украины, что ставит под угрозу экспорт продовольствия, в котором остро нуждается весь мир.

«Атаки на зерновые объекты могут иметь далеко идущие глобальные последствия, – предупредила заместитель Генсека ООН. – Они угрожают свести на нет прогресс, достигнутый в укреплении продовольственной безопасности в мире за последний год, что, в свою очередь, может повлечь за собой катастрофу для 345 миллионов человек, уже испытывающих острую нехватку продовольствия». Она сообщила, что только вчера атакой российского дрона уничтожено 13 тысяч тонн зерна в Одесской области.

19 августа российский ракетный обстрел драматического театра в центре города Чернигова унес жизни семи человек, в том числе шестилетней девочки. «Многие из пострадавших были прохожими, наслаждавшимися субботним утром в кругу семьи, а некоторые направлялись в церковь, чтобы отметить православный праздник», – отметила Дикарло.

Нападения на объекты исторического и культурного наследия Украины также усилились. С начала войны ЮНЕСКО подтвердила ущерб, нанесенный 284 таким объектам, в том числе 120 религиозным учреждениям.

Историческому центру Одессы, охраняемому Конвенцией о всемирном наследии, был нанесен серьезный ущерб 23 июля. «Чудовищные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права», – подчеркнула заместитель главы ООН.

Сексуальное насилие

На сегодняшний день ООН подтвердила 173 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, в отношении 112 мужчин, 57 женщин и четырех девочек. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине заявила, что подобные случаи сексуального насилия могут быть приравнены к военным преступлениям.

ООН также подтвердила в Украине 824 нападения на образовательные учреждения и 403 – на объекты системы здравоохранения.

Обстрелы территории России

«Мы также обеспокоены обстрелами российских приграничных населенных пунктов и атак беспилотников в глубине России, включая Москву, – продолжила Дикарло. – Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, не имеют оправдания и строго запрещены в соответствии с нормами международного права».

День независимости Украины

В настоящее время в рамках Плана гуманитарного реагирования в Украине получено более 1,7 миллиарда долларов, или 44 процента от заявленной суммы в 3,9 миллиарда, сообщила заместитель главы ООН, выразив благодарность донорам.

«Сегодняшний мрачный рубеж – 18 месяцев войны – совпадает с 32-й годовщиной независимости Украины, – сказала заместитель Генсека ООН. – Я хотела бы поздравить украинский народ с его национальным праздником и воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ непоколебима».