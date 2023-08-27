Мнение: Как убрать пятно на столешнице, метод богатого дядюшки и отрыв вузов от космоса

1. Важный вопрос химикам. У меня на кухонной столешнице есть пятно от какой-то ядерной химии, которой клинер чистил раковину. Пятно белое и хорошо заметное, но если пятно смочить, а потом вытереть жидкость салфеткой, пятно почти исчезает — на время, пока вода не высохнет полностью. Практический вопрос такой: можно ли чем-то обработать поверхность, чтобы пятно стало незаметным и в сухом состоянии тоже? Я так понимаю, в пластиковом покрытии столешницы химия выжгла какие-то поры, которые следует заполнить. Менять столешницу целиком из-за одного пятна я не хочу. Столешница «бюджетная», из пластика и опилок, но очень удачная — и цвет приятный, и прочность выше всех похвал. Столешница видела всякое, но это пятно — единственное повреждение за долгие годы, которое оставило на ней след.

2. В Школе Капитализма я рассказываю про причины, по которым выходцы из богатых семейств обычно хорошо зарабатывают. Тело поста цитировать не хочу, так что процитирую нейтральный фрагмент, который, надеюсь, будет интересен самой широкой публике. Вот он (ссылка):



…действенный психологический приём. Когда вы принимаете решения, думайте не в ключе «как мне надо поступить», а в ключе «что бы я посоветовал самому себе, если бы был добрым и богатым дядюшкой, опекающим молодого племянника». С такой отстранённой точки зрения многое выглядит гораздо проще и понятнее.



Работает этот метод и в оперативных вопросах. Если у вас есть проблемы с прокрастинацией, и вам сложно перейти от безделья к работе, представьте, будто с 10 до 19 вы — это не вы, а персонаж из игры Симс, которым вы управляете мышкой. Звучит глупо, но работает. Причина в том, что нашему мозгу комфортнее всего находиться в двух режимах: в режиме начальника, когда мы раздаём ценные указания другим, и в режиме исполнителя, когда мы бездумно делаем, что нам сказали. Тактическая шизофрения, когда вы представляете себя одновременно начальником и подчинённым (или игроком и его персонажем в игре), позволяет мозгу войти в комфортный режим — продуктивно работать несколько часов с минимальными затратами волевой энергии.

3. Вдогонку к падению Луны-25. Читатели пишут:

Роскосмос много и хорошо взаимодействует с вузами по вопросу непосредственной подготовки кадров, однако в подавляющем большинстве случаев вузовская наука оказалась полностью отделена от работ соответствующих предприятий. Как повелось с нищего рубежа веков для экономии средств, видимо, что конкретное предприятие не имеет прав выделять средства на научные работы, даже совместные, так это и остаётся до сих пор. Где-то что-то кому-то там централизовано от самой Госкорпорации выдают, но подавляющее большинство кафедр технических вузов, готовящих собственно инженеров для профильных предприятий, на настоящий момент годами не имеют научных работ с соответствующими предприятиями Роскосмоса.



В результате на предприятиях, которые, как правило, вечно заняты эксплуатацией, проектированием и изготовлением соответствующих изделий, некому и некогда толком рассматривать варианты и делать опыты при проектировании новой техники. Это приводит к тому, что выбираются не самые рациональные варианты проектных решений. В вузах же в это время преподаватели теряют квалификацию и время, поскольку занимаются научной работой не привязанной к текущим вопросам сами по себе, выигрывая гранты или вовсе на энтузиазме и необходимости писать статьи. Но это не то, что делают предприятия, соответственно страдает и качество обучения студентов.

В общем, порочность такой системы налицо — в советское-то время за этим следили и нагружали преподавателей в обязательном порядке научными и опытно-конструкторскими работами с теми предприятиями, для которых готовятся студенты.