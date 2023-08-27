Мнение: Режиссер-халтурщик

Читаю сейчас мемуары режиссера Юнгвальда-Хилькевича (купил на книжном развале за 40 рублей, последние годы в Москве тотальные распродажи бумажных книг по таким вот смешным ценам – 30, 40, 50 руб., что очень, если вдуматься, гармонирует с закрытием большей части книжных магазинов; оптимисты скажут “люди перешли на электронные книги”, пессимисты – “в России люди постепенно перестают читать вообще”). Очень занятное чтение; например, бедняга рассказывает, что снимал свою самую знаменитую картину “Д’Артаньян и три мушкетера”, будучи уже вполне маститым режиссером кассовых фильмов, но глухо проживая с семьей в подвальной одесской коммуналке , где никогда не бывало горячей воды. А вообще, как часто бывает в почти любых мемуарных книгах “про застой”, автор очень много описывает запои – свои и друзей. Все-таки, видимо, удивительно “пьяное” это было время, я сколько ни читаю подобные мемуары, все никак не возьму в толк – зачем было столько пить?

Сам Хилькевич больше всего гордится, понятно, именно “Мушкетерами”, которые он снял – с Боярским, Атосом-Смеховым и т.д. Я, честно говоря, его восторгов разделить никак не могу, фильм, по-моему, совершенно деревенски снят, советское убожество во всем, артисты непонятно что играют (чистый капустник), и только песни замечательные – тут спору нет. Помню, как я был разочарован в нем еще школьником, и с тех пор, собственно, я своего мнения и не изменил, разве что малость смягчил.

Вообще у Хилькевича почти все фильмы, на мой-то беспристрастный взгляд, относятся к категории “советская халтура”: и “Опасные гастроли” (хоть и с Высоцким), и “Ах водевиль, водевиль”… Ну самодеятельность же! Хотя вот в чем был Хилькевич гениален – это в подборе гениальных композиторов для своих мюзиклов: по музыке они у него все безупречны. (он, правда, пишет в своей книге всякие оправдания в свой адрес – то якобы какие-то “международные критики” поставили его “Мушкетерам” “8 из 10” баллов “за режиссуру”, то хвастает, что Кира Муратова, “с которой у нас были неприязненные отношения”, после просмотра тех же “Мушкетеров” сама сходила, купила и подарила ему цветы со словами “Мне так понравилось!” Врет, поди. Сама Кира!!)

Так, спросите, почему ж я купил его воспоминания, если настолько низко ставлю его творения? А все потому, что этот гаер, пьяница и бабник (как можно понять из его книги) и меня все-таки “зацепил”. Да как! Есть у него фильм, составляющий одно из самых ярких и светлых воспоминаний моей юности. Он как раз малораскручен, его сейчас уже почти забыли и почти никогда не показывают по телевизору – “Двое под одним зонтом”.

Но это тончайшая и очень лирическая вещь, по-моему, один из лучших советских фильмов вообще. Кстати, одна из последних киноролей И.Смоктуновского – у него роль второго плана, но из тех, за которые люди получают “Оскар”. Собственно, уже из-за одной этой роли фильм должен был бы остаться в веках. Но там и все остальные сыграли блестяще – ну а в музыке Юнгвальд-Хилькевич превзошел сам себя: в подборе музыки он всегда был хорош, однако в “Двоих” есть то, чего не было во всех предыдущих попытках: музыка сливается с фильмом, и получается невероятно цельное сочетание, на одном дыхании…

Или это просто только на меня так действует?

На самом излете СССР был какой-то последний, предсмертный всплеск невероятно пронзительных и человечных фильмов, таких “фильмов прощания”, внешне неброских, но с выворачивающей душу музыкальной темой. “Зимний вечер в Гаграх”, “Двое под одним зонтом”, “Облако-рай”. Когда идеология уже умерла, а хаос еще не наступил – и на миг над поверхностью показались просто хорошие люди.

Я, в общем, к тому, что режиссер “советских коммерческих мюзиклов” все-таки был гением. И как минимум один гениальный фильм все-таки снял. Он, оказывается, умер всего год назад. Жалко (2016)