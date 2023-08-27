Верховный суд признал оправдательные приговоры средством дискредитации следственных органов

Оправдание подсудимого демонстрирует низкую эффективность органов, осуществлявших досудебное следствие, отмечено в постановлении пленума ВС РФ. Согласно аргументации судей Верховного суда, конституционный принцип правового государства может быть реализован лишь в условиях законности, поддерживаемых правоохранительными органами Российской Федерации в том числе путём осуществления досудебного следствия.

Принятие судом оправдательного приговора означает, что принятое органом следствия обвинительное заключение не соответствовало действующему российскому законодательству и тем самым наносило ущерб репутации правовой системы. Это влечёт за собой падение авторитета правоохранительных органов в глазах граждан Российской Федерации и негативно сказывается на правовой культуре населения, а в итоге приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина.

По итогу Верховный суд Российской Федерации рекомендовал судам при рассмотрении уголовных дел более взвешенно подходить к вынесению заключительного решения, чтобы обеспечить защищённость прав и свобод, гарантированных Конституцией, а также избежать лишения судейского иммунитета и преследования в установленном законом порядке и иными путями.

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