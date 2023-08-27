 

Верховный суд признал оправдательные приговоры средством дискредитации следственных органов

27.08.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оправдание подсудимого демонстрирует низкую эффективность органов, осуществлявших досудебное следствие, отмечено в постановлении пленума ВС РФ. Согласно аргументации судей Верховного суда, конституционный принцип правового государства может быть реализован лишь в условиях законности, поддерживаемых правоохранительными органами Российской Федерации в том числе путём осуществления досудебного следствия.

Принятие судом оправдательного приговора означает, что принятое органом следствия обвинительное заключение не соответствовало действующему российскому законодательству и тем самым наносило ущерб репутации правовой системы. Это влечёт за собой падение авторитета правоохранительных органов в глазах граждан Российской Федерации и негативно сказывается на правовой культуре населения, а в итоге приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина.

По итогу Верховный суд Российской Федерации рекомендовал судам при рассмотрении уголовных дел более взвешенно подходить к вынесению заключительного решения, чтобы обеспечить защищённость прав и свобод, гарантированных Конституцией, а также избежать лишения судейского иммунитета и преследования в установленном законом порядке и иными путями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Мнение: Как убрать пятно на столешнице, метод богатого дядюшки и отрыв вузов от космоса

27.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Особенности вооружения нового поколения

27.08 / Конор Макгрегор анонсировал бой с Майклом Чендлером в декабре

27.08 / Макс Ферстаппен из команды Red Bull продолжил победную серию

27.08 / Мнение: Режиссер-халтурщик

27.08 / Мнение: Спецвыпуск про БРИКС, антисанкционный клуб и поражение западных элит

27.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Канопе под парусом

27.08 / Мнение: О крахе последней надежды… Катастрофу заказывали?

27.08 / Эндокринолог Гуреева назвала базовую программу по снижению веса

27.08 / Болгары восхитились строительством детской площадки в Коврове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика