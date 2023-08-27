Мнение: Спецвыпуск про БРИКС, антисанкционный клуб и поражение западных элит

1. Я приложил к посту фрагмент заседания Клуба Зелёной Свиньи, на котором мы с Кримсональтером обсудили судьбоносный саммит БРИКС. Здесь начало выпуска, где мы обсуждаем причины, по которым Мексика и Пакистан в первую волну большого расширения не вошли. Выпуск целиком, равно как и остальные наши выпуски, которые выходят каждое воскресенье, можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. Многим по-прежнему непонятно, зачем вообще нужен БРИКС – мол, это чисто формальное объединение стран. Блогер prioskolje выдвигает такую версию (ссылка):



Нужно понимать, что отказавшись пригласить на саммит Макрона и начав глобальное расширение, БРИКС начал войну против санкций!

С виду это просто площадка для переговоров, но это площадка для тех, кто санкции не приемлет. Это значит, что страны G7 и НАТО в ближайшие годы окажутся в изоляции только из-за того, что практикуют санкционный режим. Весь мир, за разговорами в клубе БРИКС, начнет перестраивать свои экономики, финансы, товарные потоки в обход изгоев.

Процесс небыстрый, но с каждым годом плата за удовольствие бесконтрольно вводить налево-направо санкции, будет расти. И у атлантистов нет эффективных методов противодействия своему грядущему поражению.

О том же самом говорят и российские дипломаты (ссылка):

Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС или на мероприятие объединения исключено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Рябков отметил, что “важнейшим критерием” вхождения в БРИКС стало “неприменение потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения”.

“Все приглашенные на сегодня в БРИКС страны, безусловно, соответствуют этому критерию. Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию”, — пояснил дипломат.

3. На Западе также всё прекрасно понимают. Там оценивают БРИКС как угрозу, а расширение организации – как крупный геополитический проигрыш (ссылка):

Расширение БРИКС стало личным поражением для Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, пишет Berliner Zeitung.

Как отметил автор статьи Рамон Шак, скоро почти половина человечества, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, присоединится к этому «поистине глобальному союзу».

Поэтому главе евродипломатии, который воспринимает «Европу как сад, а весь остальной мир — как джунгли», следовало бы «осознать ограниченность власти ЕС», добавил журналист. «Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла», — уверен Шак.

В то время, как на Западе боятся БРИКС, другие страны видят в этой организации надежду на более справедливое мироустройство (ссылка):

«Для нас БРИКС — это гарантия того, что суверенитет наших стран будут уважать».

Президент Боливии Луис Арсе рассказал в эксклюзивном интервью RT о роли БРИКС на международной арене.

По его словам, на Западе пытаются приуменьшить значение организации:

«БРИКС представляет собой альтернативу для всех государств, чьи природные ресурсы уже давно эксплуатируются в ущерб населению этих стран. [Другие] международные организации к нам не прислушиваются и не учитывают наши интересы во время принятия решений».