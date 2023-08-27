Мнение: Спецвыпуск про БРИКС, антисанкционный клуб и поражение западных элит
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1. Я приложил к посту фрагмент заседания Клуба Зелёной Свиньи, на котором мы с Кримсональтером обсудили судьбоносный саммит БРИКС. Здесь начало выпуска, где мы обсуждаем причины, по которым Мексика и Пакистан в первую волну большого расширения не вошли. Выпуск целиком, равно как и остальные наши выпуски, которые выходят каждое воскресенье, можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).
2. Многим по-прежнему непонятно, зачем вообще нужен БРИКС – мол, это чисто формальное объединение стран. Блогер prioskolje выдвигает такую версию (ссылка):
Нужно понимать, что отказавшись пригласить на саммит Макрона и начав глобальное расширение, БРИКС начал войну против санкций!
С виду это просто площадка для переговоров, но это площадка для тех, кто санкции не приемлет. Это значит, что страны G7 и НАТО в ближайшие годы окажутся в изоляции только из-за того, что практикуют санкционный режим. Весь мир, за разговорами в клубе БРИКС, начнет перестраивать свои экономики, финансы, товарные потоки в обход изгоев.
Процесс небыстрый, но с каждым годом плата за удовольствие бесконтрольно вводить налево-направо санкции, будет расти. И у атлантистов нет эффективных методов противодействия своему грядущему поражению.
О том же самом говорят и российские дипломаты (ссылка):
Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС или на мероприятие объединения исключено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Рябков отметил, что “важнейшим критерием” вхождения в БРИКС стало “неприменение потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения”.
“Все приглашенные на сегодня в БРИКС страны, безусловно, соответствуют этому критерию. Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию”, — пояснил дипломат.
3. На Западе также всё прекрасно понимают. Там оценивают БРИКС как угрозу, а расширение организации – как крупный геополитический проигрыш (ссылка):
Расширение БРИКС стало личным поражением для Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, пишет Berliner Zeitung.
Как отметил автор статьи Рамон Шак, скоро почти половина человечества, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, присоединится к этому «поистине глобальному союзу».
Поэтому главе евродипломатии, который воспринимает «Европу как сад, а весь остальной мир — как джунгли», следовало бы «осознать ограниченность власти ЕС», добавил журналист. «Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла», — уверен Шак.
В то время, как на Западе боятся БРИКС, другие страны видят в этой организации надежду на более справедливое мироустройство (ссылка):
«Для нас БРИКС — это гарантия того, что суверенитет наших стран будут уважать».
Президент Боливии Луис Арсе рассказал в эксклюзивном интервью RT о роли БРИКС на международной арене.
По его словам, на Западе пытаются приуменьшить значение организации:
«БРИКС представляет собой альтернативу для всех государств, чьи природные ресурсы уже давно эксплуатируются в ущерб населению этих стран. [Другие] международные организации к нам не прислушиваются и не учитывают наши интересы во время принятия решений».
Источник: Место для дискуссий
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