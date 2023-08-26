 

ЦИК РФ в настоящее время активно взаимодействует с местными производителями мобильных устройств

26.08.2023, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) в настоящее время активно взаимодействует с местными производителями мобильных устройств, обсуждая возможность приобретения техники для оперативных задач членов и персонала комиссии. Информация об этом поступила от пресс-службы ЦИК РФ через агентство ТАСС.

По недавним данным агентства, в мае 2023 года глава ЦИК РФ, Элла Памфилова, рекомендовала своим коллегам и сотрудникам пересмотреть выбор мобильных устройств в пользу внутренних альтернатив и воздержаться от использования устройств iPhone и iPad в рабочих целях. Приказ Памфиловой на эту тему находится в процессе согласования.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК РФ, на данный момент также идут активные переговоры с российскими разработчиками мобильных устройств относительно возможности поставок техники, предназначенной для использования в служебных задачах.

При этом, ЦИК РФ подтверждает, что владельцы устройств Apple всё равно смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Важно отметить, что существующее законодательство не налагает ограничений на использование устройств компании Apple для участия в ДЭГ.

Как отмечает ТАСС, в начале текущего лета сотрудники ФСБ РФ и ФСО обнаружили активность американских разведывательных служб через шпионское программное обеспечение, установленное на устройствах Apple. В связи с этим несколько российских министерств и государственных организаций, включая Минцифру, Минтранс, Минпромторг, Ростех, Росавиацию и РЖД, прекратили использование iPhone в своей работе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Заболевания глаз могут быть предвестниками инсульта

26.08 / Названа преемница укатившей за границу Пугачевой – Волевым характером обладает

26.08 / Экосистему спасли благодаря грушам

26.08 / “Важно, чтобы все интимное было закрыто” – Ковальчук об отношениях с Чумаковым

26.08 / В Лос-Анджелесе арестовали владельца прачечной, продававшего в Россию чипы для стиральных машин

26.08 / Американцы так тупы, что яйца детям бьют о лбы!

26.08 / Зоологи идентифицируют белых медведей по ДНК,полученной из отпечатков лап на снегу

26.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Заехал в Белоруссию

26.08 / Специалисты Череповецкого государственного университета представили инновационную концепцию обнаружения дронов с помощью матрицы микрофонов

26.08 / ЕС продолжает поддерживать Украину, несмотря на свой экономический кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика