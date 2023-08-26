ЦИК РФ в настоящее время активно взаимодействует с местными производителями мобильных устройств

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) в настоящее время активно взаимодействует с местными производителями мобильных устройств, обсуждая возможность приобретения техники для оперативных задач членов и персонала комиссии. Информация об этом поступила от пресс-службы ЦИК РФ через агентство ТАСС.

По недавним данным агентства, в мае 2023 года глава ЦИК РФ, Элла Памфилова, рекомендовала своим коллегам и сотрудникам пересмотреть выбор мобильных устройств в пользу внутренних альтернатив и воздержаться от использования устройств iPhone и iPad в рабочих целях. Приказ Памфиловой на эту тему находится в процессе согласования.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК РФ, на данный момент также идут активные переговоры с российскими разработчиками мобильных устройств относительно возможности поставок техники, предназначенной для использования в служебных задачах.

При этом, ЦИК РФ подтверждает, что владельцы устройств Apple всё равно смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Важно отметить, что существующее законодательство не налагает ограничений на использование устройств компании Apple для участия в ДЭГ.

Как отмечает ТАСС, в начале текущего лета сотрудники ФСБ РФ и ФСО обнаружили активность американских разведывательных служб через шпионское программное обеспечение, установленное на устройствах Apple. В связи с этим несколько российских министерств и государственных организаций, включая Минцифру, Минтранс, Минпромторг, Ростех, Росавиацию и РЖД, прекратили использование iPhone в своей работе.