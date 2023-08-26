 

Экосистему спасли благодаря грушам

26.08.2023, 12:30, Разное
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В прошлом году нидерландские экологи провели впечатляющий исследовательский эксперимент, который привел к успешному восстановлению экосистемы Ваттового моря. Ваттовое море является частью акватории Северного моря, которая существенно пострадала от деятельности человека.

В течение десятилетий, из-за промышленной деятельности, водного транспорта и сельского хозяйства, экосистема Ваттового моря стала страдать от загрязнения, эрозии берегов и потери биоразнообразия. Многие виды рыб, птиц и других морских животных лишились своих природных мест обитания, а некоторые редкие растения исчезли со своих исторических местопребываний.

Однако, благодаря совместным усилиям исследователей, общественных организаций и государственных структур, удалось выполнить амбициозную программу по восстановлению экосистемы Ваттового моря. Основной целью эксперимента было восстановление природного баланса и биологического разнообразия.


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