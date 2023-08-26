“Важно, чтобы все интимное было закрыто” – Ковальчук об отношениях с Чумаковым

По словам Юлии Ковальчук, для них с мужем важно оставить все, что происходило за 15 лет брака, только между ники. “Для нас важно, чтобы все интимное было максимально закрыто”, – рассказала певица.

Также именно поэтому звезда старается не давать советов по тому, как построить гармоничные отношения. При этом Юлия уверена: главное – большая любовь, во имя которой хочется жить, помогать и творить. “А дальше уже нюансы”, – считает Ковальчук.

Пара вместе больше 15 лет и создает впечатление очень гармоничного союза. Возможно, дело в том, что не рассказывают в интервью ничего, что связано с “внутренней кухней” их брака. Более того, супруги также скрывают детей.

Старшей дочери Ковальчук и Чумакова – Амелии – уже шесть лет. Поклонники до сих пор не знают, как девочка выглядит. Более того, вторую беременность артистка также держала в тайне, сообщив о радостном событии постфактум. Младшая дочь пары появилась на свет летом этого года в одном их московских роддомов. Юлии Ковальчук удалось сохранить тайну, так как практически всю беременность артистка провела в Испании.

Правда, в Сети народ не очень доволен рассуждениями артистов на тему личной жизни. “Оба сбитые летчики уже, хотите жить для себя – не выставлялись бы тогда с новостями своими”, – пишут в комментариях.