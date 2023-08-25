Мнение: Письмо: “Персонажи – нерыбы”

Вот вам ребус, друзья, литературный, как вы любите.

krylyshkuiu

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Разрешите порекомендовать Вам вспомнить любопытный и очень цепляющий рассказ Джека Лондона «Конец сказки». Кажется, что все герои здесь, даже второстепенные персонажи — нерыбы, и конфликт между ними захватывающий и красивый: возможно это тот случай, когда симпатизируешь всем.

Эта история про талантливого известного доктора Линдея, его бывшую жену Медж и ее возлюбленного Рокки. Автор описывает героев так: доктор Линдей – смелый на грани дерзости доктор с чёрными пронзительными глазами, решительный и быстрый. Рокки как будто его противоположность: охотник, сумасброд, по-кошачьи гибкий, «с радостным чувством близости к природе». Между ними — Медж, гордая, умная, красивая женщина с сильной волей.

Доктор Линдей переживает разрыв с любимой женой, берет перерыв от практики и переезжает с места на место. Но его то и дело находят пациенты, буквально следуют за ним по пятам. В Клондайке его находит Том Доу — друг и помощник Рокки. Он рассказывает о человеке, сцепившемся с пантерой и сильно пострадавшем. Обещает, что он будет жить и будет ждать помощи столько, сколько нужно. Его поддерживает самоотверженная жена, и она не даст ему умереть. Доктор соглашается, отправляется в трудную дорогу с Томом Доу, но только на месте понимает, кому он согласился помочь.

Сначала он хочет бросить всех и повернуть обратно. Но видит, насколько беззаветно влюблена в Рокки Медж и решает остаться. Он заключает с ней сделку: доктор обещает вытащить Рокки, но после его выздоровления Медж вернется к нему. Она соглашается. С этой минуты доктор бросает все свои силы и талант не только на то, чтобы спасти охотнику жизнь, но и чтобы вернуть его таким, каким его «создал Бог».

Между Медж и Линдеем все сложно. Иногда кажется, что Линдей получает довольствие, наблюдая за ее эмоциями. Иногда — что он отключил все чувства и работает над Рокки, как над своим произведением. В конце рассказа кажется, что доктор специально заключил циничную сделку с бывшей женой, чтобы она не испытывала вину, пока он спасает жизнь Рокки.

Медж уже заключила сделку, но все же верит в великодушие и сострадание бывшего мужа. Она относится к нему с высоким уважением и доверием, даже в момент, когда она решает, что все кончено. В ее прощальном письме все «прямо и откровенно», нет обвинений и жалоб. Она без колебаний ступает на лодку, и только в этот момент Линдей отпускает ее и один отправляется в путь.

Остается только гадать, что будет дальше переживать Медж, ведь Линдей неоднократно говорил, что продолжает ее любить и восхищается ей. Спас жизнь сопернику и не дал остаться калекой.

Добровольно отказался от любимой женщины ради ее счастья. Его КП просто огромное.

Но и Рокки очень обаятельный герой: он нравится женщинам, мужчинам, – даже матерым золотоискателям и, кажется, судьбе. Красивый, смешливый, фартовый, расслабленный.

Уважаемая Эволюция, мне кажется, это рассказ-крючок, поэтому я рискнула предложить его Вам.

Спасибо за Ваш замечательный блог и за Вашу щедрость.

(Я тоже прочитала этот интересный рассказ.

Если вы читали и помните или прочитаете сейчас, ответьте на вопрос: зачем доктор поставил такое условие бывшей жене?

Кто герои по типу заморозки и по степени?

И главный вопрос. О чем конец рассказанной героем сказки? О ком сказка?)