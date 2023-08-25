 

В Топ-5 брендов ноутбуках в России произошли изменения

25.08.2023, 12:30, Разное
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За первое полугодие 2023 года бренд Apple вышел из списка пяти самых популярных марок ноутбуков в России. Информация об этом поступила из источника РБК, который опирался на отчеты розничных компаний.

В середине года бренд MSI завоевал наибольшую долю рынка – 22%. На втором месте оказалась компания Huawei с показателем 13%. Замыкает тройку лидеров Asus со значением 9,7%. За ним следуют Lenovo и Acer, набравшие 8% и 6,7% соответственно. Все остальные бренды вместе составили 40,6%.

Чтобы прояснить ситуацию, давайте вспомним результаты 2021 года: лидером была HP, доля которой составила 22,8%. Asus заняла второе место с 19,1%, на третьем месте была Lenovo с 16,7%, затем шла Acer с 14,9%, и пятое место принадлежало Apple с 8,2%. Остальные бренды суммировали 18,3%.

Также стоит отметить данные по долям брендов на рынке смартфонов к концу первого полугодия 2023 года. Лидерство среди смартфонов принадлежит Xiaomi с долей 22,8%. Realme занимает второе место с 13,9%, а Samsung – третье с 12,4%. Tecno и Apple занимают четвертое и пятое места соответственно, имея доли 11,5% и 9,3%.

Ранее также был отмечен рост продаж смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip 5 на российском рынке, согласно данным местных розничных компаний.


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