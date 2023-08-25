ФАС рассмотрит законность взымания платы за возможность раздавать интернет со смартфонов

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) начнет рассмотрение жалоб на взимание платы операторами сотовой связи за возможность раздавать мобильный интернет со смартфонов. Этот вопрос подлежит проверке на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Сообщение об этом появилось в материалах РБК, где приводится высказывание представителя ФАС.

По данным ФАС, у нас поступают жалобы граждан РФ на платную услугу раздачи интернета. Для реагирования на этот вопрос служба направила запросы к операторам с целью выяснить ситуацию подробнее. На текущий момент регулятор активно анализирует предоставленные данные на предмет нарушения антимонопольных стандартов. При выявлении нарушений, ФАС обещает предпринять соответствующие меры, однако конкретные действия не уточняются.

Согласно мнению Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, в РФ около 20% абонентов пользуются функцией раздачи интернета со смартфонов. Он отмечает, что операторы ввели плату за эту услугу с целью увеличения прибыли, особенно в условиях, когда установлено ограничение на повышение тарифов выше уровня инфляции.

С другой стороны, Максим Савватин, аналитик iKS-Consulting, указывает, что функция раздачи интернета не является настолько востребованной, а цены на эту услугу, по его мнению, не имеют чрезмерных значений. По его мнению, средства, полученные от операторов, могут быть направлены на улучшение и поддержку их инфраструктуры. Он также отмечает, что в будущем не исключено введение платы за другие ранее бесплатные или условно бесплатные опции и услуги.

Помимо этого, был зафиксирован рост продаж смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip 5 у российских ретейлеров.