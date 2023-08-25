 

“Тимур, прости”: Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями

25.08.2023, 11:05, Новости дня
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В последнее время большинство поклонников с трудом узнают поп-короля Филиппа Киркорова. Артист настолько потрудился над своей внешностью, что стал не похож сам на себя. Помимо изменения имиджа и цвета волос, певец помолодел и перекроил себе фигуру. С этим ему помог звездный хирург Тимур Хайдаров.

Не так давно специалист честно рассказал о работе, которую они проделали со знаменитым клиентом. По словам Хайдарова, Киркоров остался доволен результатами проведенных операций по омоложению лица и тела, но не смог стать примерным пациентом. Хирург пожаловался, что артист не всегда соблюдает его предписания.

Судя по всему, исправиться поп-королю так и не удалось. Накануне Филиппу Киркорову пришлось извиняться перед врачом за нарушение предписаний. Певец опубликовал в блоге видео, на котором запечатлел себя с шоколадной конфетой в руках. Артист обратился к хирургу с извинениями, а затем съел желанную сладость на камеру.

“Тимур, прости. Но эти конфеты – это просто нечто! Там внутри клубничка. Поплыла моя диета”, – процитировал Филиппа Киркорова Пятый канал.

Впрочем, ставить крест на своей силе воли поп-король не стал. Исполнитель заявил, что восстановит питание, когда вернется в свой обычный режим жизни после отпуска за границей. Остается только надеяться, что за это время новое тело и роскошный пресс артиста, которым он так любит хвастаться, не пострадают.


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