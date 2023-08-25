 

Рупор кремлевской пропаганды: Куда пропали Storm Shadow

25.08.2023, 10:20, Разное
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По вопросам, почему противник перестал активно применять крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.
Предыдущие партии этих ракет уже почти расстреляны и их запас истощился.
На днях на Украину завезли еще одну партию через польский Жешув, так что в ближайшие дни стоит ожидать возобновления таких атак с применением крылатых ракет после доставки на аэродромы, где базируется тактическая авиация противника.
Возможно, ВКС РФ в ближайшее время попробуют проредить запасы противника.

На август ПВО добивалась примерно 35-40% поражения этих ракет, основной фишкой которых является малозаметность. Работы по повышению процента сбитий продолжаются, тем более, что одна из сбитых ракет досталась нашим военным практически целой и сейчас продолжаются работы по изучению ее внутренностей и выработки дополнительных контрмер против этого типа оружия. Как не трудно догадаться – и для России и для НАТО, Украина является испытательным полигоном для изучения друг друга.

Немецкие крылатые ракеты Taurus пока на Украину не поставлялись, но нет никаких сомнений, что они будут поставлены.
Все что ниже порога применения ядерного оружия – может и будет использовано на Украине.

Источник: Colonel Cassad


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