Скандалы: «А девушка пьяна уже который день»

Как певица Земфира* и её команда учинили погром в Казахстане

— До свидания, дорогая Земфира*! Вы, бесспорно, голос поколений, Вы — легенда и уникум, но что действительно чудовищно, так это Ваш менеджмент… Мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан, — подвела итоги казахских гастролей Земфиры* Дана Орманбаева — организатор её концертов.

Как проходили гастроли Земфиры*

Мусор, битые тарелки, рюмки и бутылки из-под алкоголя, скатерти на полу, залитые вином столы и следы рвоты — такой свинарник, судя по опубликованному в Интернете видео, оставила в гримёрке команда французской певицы Земфиры Рамазановой* после тура по Казахстану. Организаторы концерта решили показать, как работала и отдыхала певица и её команда.

У промоутеров сдали нервы на фоне поднявшейся волны недовольства казахстанцев качеством выступления Земфиры*, а также её неуважительным, по их мнению, отношением к стране. У себя в соцсетях певица накинулась на организаторов, а название государства и вовсе написала с маленькой буквы.

— Три абсолютно разных концерта, много мыслей. чудовищная организация в казахстане — некий табриз. вывезли на профессионализме — вот так (с сохранением орфографии и пунктуации) описала свой тур артистка.

Разразившийся скандал заставил Рамазанову* сделать приписку к посту, мол, текст сообщения набирала в спешке, «игнорируя правила пунктуации», поэтому Казахстан и получился с маленькой буквы. Впрочем, такой ответ устроил не всех местных почитателей таланта. В республике звезда не выступала 11 лет и, как сейчас пишут в соцсетях казахстанцы, лучше бы не приезжала ещё столько же.

Какие претензии к Земфире* были у организаторов

Возможно, про Казахстан артистке в ближайшие годы действительно придётся забыть. Организатор её концертов в стране — Дана Орманбаева — по итогам скандала у себя в соцсетях написала, что многие промоутеры, зная характер Земфиры*, а также методы работы её менеджмента, и без того не горели желанием везти звезду в Среднюю Азию (возможно, поэтому певица не выступала там больше десяти лет).

Промоутер сетовала, что в ходе поездки команда звезды вела себя безобразно: помимо того что в райдере содержались требования даже к цвету коврика в ванной комнате и штор в гримёрке, на ходу постоянно добавлялись новые «хотелки». Перед началом концерта появилось обновление по контракту: мол, нужен элитный коньяк определённой марки. Не увидев бутылки, которая заранее не была обговорена, певица устроила скандал. Крики продолжались вплоть до момента, пока не привезли алкоголь.

По словам Орманбаевой, добил настроение организаторов скандал, который устроил один из менеджеров певицы, обвинивший промоутеров в том, что они без разрешения сняли рабочий процесс подготовки Земфиры* к выступлению и опубликовали его в Интернете. Дошло до того, что концерт оказался под угрозой срыва. В результате долгого разбирательства выяснилось, что съёмку вёл человек из окружения певицы и он же выложил видео в соцсетях.

Почему Земфира* оскорбила своего бывшего концертного директора

До сих пор непонятно, за что от Земфиры «прилетело» её экс-директору. «Некий табриз» из поста звезды — это Табриз Шахиди — промоутер с 25-летним стажем в шоубизе, концертный директор целого ряда российских звёзд. Ранее Шахиди был эксклюзивным агентом Рамазановой* по корпоративным мероприятиям, а кроме деловых музыкантов связывали и дружеские отношения. Возможно, певица изменила к нему отношение из-за того, что владелец компании «Империя музыки» не покинул Россию после начала СВО и вёл свои передачи на патриотических каналах.

Самое смешное: продюсер не занимался выступлениями артистки в Казахстане, он организовал ей гастроли в Риге в середине августа — это до её поездки в Среднюю Азию. А здесь же у неё должно было быть три концерта: в Астане, Алма-Ате и в столице Узбекистана.

В Ташкент Земфира* ехать отказалась сама, чем, судя по соцсетям, немало разочаровала узбекских фанатов. Таким образом, в Средней Азии у неё состоялось всего два, а не три выступления, как она пишет у себя в соцсетях. Возможно, Рамазанова* просто всё смешала в кучу под воздействием алкоголя или других веществ, в употреблении которых её уже однажды подозревали.

Как сейчас живёт Земфира Рамазанова*

После начала СВО 46-летняя Земфира* и её близкая 56-летняя подруга Рената Литвинова уехали в Париж, где, как выяснил Лайф, певица приобрела французское гражданство. Изобличение получилось настолько резонансным, что артистке пришлось оправдываться и пытаться опровергнуть получение иностранного паспорта.

Сейчас подруги проживают в Париже на бульваре Сен-Дени, это в двадцати минутах ходьбы от Лувра и набережной реки Сены в одном из самых оживлённых районов французской столицы — Порт Сен-Дени. Стоимость квадрата недвижимости здесь достигает 12 тыс. евро.

В Москве же Земфира* была зарегистрирована в трёхкомнатной квартире сталинского дома на Фрунзенской набережной стоимостью около 50 миллионов рублей. Этой весной артистка в ней зарегистрировала звукозаписывающую фирму «Родина», гендиректором которого стал Сергей Мозгов, бывший водитель Ренаты Литвиновой. А уже в начале лета жильё было оформлено на саму Литвинову.

Кроме того, в столице на Земфиру Рамазанову* зарегистрировано нежилое помещение площадью 134 кв. м, расположенное на улице Магистральной в Хорошевском районе Москвы. Здесь же находятся её автомобили: седаны BMW 325i и Mercedes-Benz C-класса.

В Башкирии у певицы есть восемь соток земли, на которых стоят два дома. В них сейчас живёт родня звезды.

Всего этого Рамазанова* вполне может лишиться. Депутаты Госдумы возмущены одной из её последних песен — «Родина». Народные избранники назвали это произведение «откровенным хамством» в адрес России.

* Признана в России иноагентом.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”