Комета Нисимура приблизится к Земле 12 сентября

Официальное название кометы – C / 2023 P1 (Нисимура), и впервые она была обнаружена 11 августа Хидео Нисимурой в Японии с помощью обычной цифровой камеры.

К удивлению астрономов-любителей, комета недавно привлекла внимание как «потенциально межзвездное» небесное тело. Ожидается, что комета пройдет вокруг Солнца в начале сентября и приблизится к Земле на расстояние 125 миллионов километров 12 сентября (вторник).

Комета C / 2023 P1 Нисимура в настоящее время движется в созвездии Близнецов, и видна низко на рассвете. По мере приближения к Солнцу она будет становиться ярче. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом, и выглядеть будет как звездообразная масса с «хвостом». Через несколько дней после прохождения «вблизи» нашей планеты, 17 сентября, Нисимура достигнет «перигелия», максимального приближения к Солнцу, на расстоянии около 32 миллионов километров. И после этого мы больше никогда его не увидим, поскольку ее орбита указывает на то, что это будет ее первое и последнее путешествие.

Насколько нам известно, большинство комет происходят из области космоса, называемой Облаком Оорта. Кометы, такие как Нисимура, обычно совершают очень длительные путешествия вокруг Солнца, путешествуя по вытянутым орбитальным траекториям, на прохождение которых в оба конца могут уйти десятилетия или столетия.

Комета может стать достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть без помощи оптических инструментов, но в самом ярком месте комета будет находиться очень близко к той области неба, где находится Солнце, поэтому ее будет трудно обнаружить. Вполне возможно, что в начале сентября мы сможем рассмотреть ее в бинокль, небольшой телескоп или на фотографиях с большой выдержкой, прежде чем она приблизится слишком близко к Солнцу.

НАСА заявляет, что учитывая непредсказуемость комет, это кажется хорошей возможностью увидеть комету Нисимура невооруженным глазом.

– Комета была обнаружена всего десять дней назад Хидео Нисимурой во время 30-секундной экспозиции стандартной цифровой камерой. С тех пор C / 2023 P1 Нисимура увеличила свою яркость, и была определена ее траектория через внутреннюю часть Солнечной системы. По мере того, как комета приближается к Солнцу, она, несомненно, будет продолжать усиливаться и, возможно, станет объектом, видимым невооруженным глазом в начале сентября, – сообщает НАСА.

Вполне возможно, что комета Нисимура возникла за пределами нашей системы, что сделало бы ее третьим известным межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным, после «Оумуамуа» (который, по предположениям некоторых астрономов, был космическим кораблем пришельцев), обнаруженный в октябре 2017 года, и кометы 2I / Борисова.

Еще одним интригующим аспектом путешествия этой кометы является ее маневр вокруг Солнца, вызванный огромным гравитационным притяжением нашей звезды, которое отправит комету обратно во тьму космоса, подальше от нас. НАСА сообщает, что «комета приблизится так близко к Солнцу (в пределах орбиты планеты Меркурий), что ее ядро – состоящее из камня, пыли и замороженных газов – может разорваться».

Поскольку она пройдет очень близко к Солнцу, если она улетит, не разрушившись и не поддавшись гравитации нашей звезды и не врезавшись в ее внешние слои, она будет отброшена обратно в Облако Оорта.