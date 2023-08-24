 

Новосибирские вузы и интернет-провайдеры планируют создать ИТ-кластер

24.08.2023, 11:20, Разное
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Подписание соответствующего соглашения на площадке форума «Технопром-2023» стало значимым событием для развития инновационных проектов и технологий. Участниками этой исторической встречи стали вице-президент и директор Новосибирского филиала крупнейшего национального оператора связи – компании «Ростелеком» Николай Зенин и высокопоставленный представитель вуза – ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) и академик Российской академии наук (РАН) Михаил Федорук.

Это соглашение является примером успешной партнерской деятельности между ведущими представителями бизнеса и научных кругов. Столь важное событие на форуме «Технопром-2023» подтвердило стремление к сотрудничеству в области развития инновационных технологий и создания благоприятной инновационной среды в Новосибирске.

Связь между научными учреждениями и бизнесом является неотъемлемым фактором для успешного развития региона и страны в целом.


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