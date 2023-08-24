 

Президентом банка BRICS избрали Анатолия Чубайса

24.08.2023, 11:13, Разное
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Российский топ-менеджер, экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс станет первым президентом банка BRICS. Такое решение приняли участники саммита организации в южноафриканском Йоханнесбурге.

«Мы считаем Анатолия Чубайса уникальным специалистом, прошедшим различные времена и применившим свои уникальные знания в разных экономических моделях. Благодаря ему Россия успешно прошла процесс структурной трансформации, а её экономика вошла в пятёрку крупнейших в мире», – сказала экс-президент банка BRICS Дилма Русеф.

Новоизбранный руководитель поблагодарил участников голосования по видеосвязи. 

«Не буду скрывать, я всегда мечтал стать президентом, не банка, а государства, но банк – тоже хорошо. Обещаю, что справлюсь с поставленной перед мной задачей дедолларизации мировой экономики. В России у меня получилось, здесь тоже получится», – резюмировал Чубайс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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