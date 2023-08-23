В новых учебниках литературы Швондер назван главным героем повести «Собачье сердце»

Минпросвещения презентовало новые учебники по литературе за 10-й класс, в которых глубокому переосмыслению подверглись образы героев повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Учителям предложили сделать акцент на главенствующей роли в сюжете фигуры управдома Швондера.

Авторы учебника отмечают, что в отличие от профессора Преображенского, обслуживающего низменные запросы представителей чиновничества и буржуазии, Швондер занимается общественно полезным трудом, организуя стабильную работу такой сложной организации, как домоуправление. Благодаря ему, жители дома всегда имеют воду и отопление, лестничные пролёты вовремя ремонтируются, а перила – окрашиваются. В отличие от других персонажей, Швондер не устраивает дебошей, не грубит представителем власти и являет собой образец примерного гражданина, патриота, ответственно выполняющего служебные обязанности.

– Вся эта шайка – Преображенский, Борменталь, Шариков, – в сущности тунеядцы, – считает эксперт Минпросвещения Екатерина Моржова. – Живут на избыточной жилплощади, проводят запрещённые эксперименты, пьют, ругаются матом, и занимаются лицемерным морализаторством. На их фоне маленький, незаметный, но очень нужный труд управдома Швондера – единственный лучик света в этом тёмном царстве. Булгаков написал разгромный памфлет, обличающий идейных предков современных тбилисских релокантов, всю эту гнилую «интеллигенцию», и противопоставляет им сияющий образ честного и ответственного чиновника Швондера, который и является главным положительным героем этого произведения.

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