 

Мнение: Сапожник – пятый в вакууме

21.08.2023, 20:05, Разное
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Вот, кстати, довольно неожиданный итог неуклонного оскудения Живого (Еле живого!) Журнала: поскольку из него разбежались почти все блогеры, я внезапно оказался на 5 месте в общем рейтинге ЖЖ и вообще на 1 в некоем “рейтинге Московского региона” (черт знает, что это значит).

И это все при том, что я прямо физически ощущаю, что в блоге, как и в самом ЖЖ, все меньше и меньше и пользователей, и комментаторов. Посещаемость стремится к нулю, да.

Из любопытства глянул, кто там выше. Как и следовало ожидать – на первых четырех местах долбанутые “сторонники СВО” разной степени безумия во главе с неизменным “полковником Кассадом”. Испарились все, кто создавал хоть какое-то разнообразие – и Варламов, и Митрич, и даже придурковатая Лена-Миро. С первого листа рейтинга исчезла даже “психолог” Эволюция. Я уж подумал, что и она тоже “того” – но нет. Она просто обретается теперь почему-то на 35 месте.

По-прежнему не могу понять, как мой блог с НАСТОЛЬКО низкой посещаемостью может быть не то что в первой пятерке, но даже в первой полусотне. По-моему, тот же Алекс Розофф и более посещаем, и лучше комментируется, и ведет его Алекс с куда большим тщанием. Алекса, однако (хотя там в каждом посте по 400 комментариев) загнали вообще куда-то в район 80-го места.

Впрочем, вся эта возня в песочнице угасшего ЖЖ давно уже никому неинтересна. Разве что для прикола.

Источник: Размышления вольного социолога


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