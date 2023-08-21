Малышева: ощущением холода в ногах проявляется анемия и другие болезни

Доктор Елена Малышева прокомментировала проблемы людях, страдающих анемией, а также про их жалобы на постоянный холод в ногах даже в жаркий летний период. Эксперт подчеркнула, что данное состояние может свидетельствовать о наличии различных заболеваний, а не только анемию анемию.

Анемия связана с дефицитом красных кровяных клеток, которые играют ключевую роль в переносе кислорода в органы и ткани. Ощущение постоянного холода в ногах является одним из показателей недостатка кислорода в тканях организма. Поэтому, при возникновении подобного симптома, стоит обратиться к терапевту.

Важное дополнение также сделал Герман Гандельман, кардиолог и коллега Елены Малышевой. Он предупреждает, что постоянное ощущение холода в конечностях может свидетельствовать о наличии атеросклероза. При этом заболевании внутри артерий формируются бляшки, препятствующие нормальному кровообращению. Это в свою очередь приводит к недостатку энергии, необходимой для поддержания тепла в руках и ногах.

Не только анемия и атеросклероз могут быть причиной ощущения холода в конечностях. Гипотиреоз и заболевание щитовидной железы также могут вызывать подобные симптомы. Щитовидная железа ответственна за терморегуляцию в организме. При гипотиреозе функция этой железы снижается, что влияет на нормальные терморегуляционные процессы.