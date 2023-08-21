 

Первый канал возвращает Гузееву и “Давай поженимся” в эфир – рассказываем подробности

21.08.2023, 18:48, Разное
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Шоу “Давай поженимся” много лет собирало хорошие рейтинги и полюбилось многим за небанальные истории и харизматичных ведущих. Лариса Гузеева и ее острый язык особенно пришлись по вкусу молодежи, видео и картинки с актрисой растащили на мемы. Для поколения нулевых звезда “Жестокого романса” стала олицетворением сильной и независимой женщины, на все имеющей свое мнение.

Видимо, поэтому Первый канал решил вернуть в сетку вещания “Давай поженимся”. Правда, формат претерпел некоторые изменения. Вместо астролога Василисы Володиной будет искусственный интеллект, который будет давать советы и делать прогнозы относительно успешности союза.

Изменился и посыл шоу. Новые серии “Давай поженимся” будут транслировать не токсичность, а наоборот, будут учить создавать здоровые отношения и семью.

“Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью. Сейчас много тревог и переживаний и, когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается в стократ”, – рассказала Лариса Гузеева.

Роза Сябитова считает, что новое поколение – это взрослые дети, которым не справиться без помощи старших в амурных делах. По мнению телесвахи, основная проблема большого количества разводов в том, что молодежь ведется на первые чувства, женится, а потом разочаровывается и подает документы на расторжение брака.

“А настоящая семья – это работа в команде. Ради этого стоит жениться и выходить замуж”, – говорит Сябитова.


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