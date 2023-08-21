 

Дмитрий Рогозин снова возглавит Роскосмос

21.08.2023, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент России подписал указ о назначении генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина, который возглавлял госкорпорацию в 2018-2022 годах.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», возвращение топ-менеджера связано с неудачным запуском станции «Луна-25».

– Рогозина считают профессионалом высочайшего уровня, который обеспечил рекордный безаварийный период. При нём история с «Луной» просто не могла случиться. Планы на космос у государства большие, поэтому его снова призвали в строй, – сообщил источник канала в правительстве.

Сам Рогозин поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал оперативно исправить все ошибки своего предшественника.

– Сделать предстоит немало, но я верю в успех российской космонавтики. Обещаю, что через год-другой Россия снова станет первой космической державой и будет безоговорочным лидером в этой отрасли. К звёздам, к солнцу! – объявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Первый канал возвращает Гузееву и “Давай поженимся” в эфир – рассказываем подробности

21.08 / В Китае пытались ввезти в автобусном моторе процессоры Intel

21.08 / Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина* – объясняет парапсихолог

21.08 / На восстановление Луны после столкновения с аппаратом «Луна-25» уйдёт 3 трлн рублей

21.08 / GizmoChina: Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановые рамки на корпусе

21.08 / 23 августа Пермь на один день переименуют в Молотов

21.08 / Caviar анонсировал Galaxy Z Flip 5, iPhone 15 Pro и Apple Watch 9 в стиле Barbie

21.08 / Африканское Дахау

21.08 / «Не играем, а зарабатываем» – «Почта России» разместит в своих отделениях крупнейшую в стране сеть игровых автоматов

21.08 / Bleeping Computer: в WinRAR нашли уязвимость с рейтингом критичности 7,8 из 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика