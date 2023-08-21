Дмитрий Рогозин снова возглавит Роскосмос

Президент России подписал указ о назначении генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина, который возглавлял госкорпорацию в 2018-2022 годах.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», возвращение топ-менеджера связано с неудачным запуском станции «Луна-25».

– Рогозина считают профессионалом высочайшего уровня, который обеспечил рекордный безаварийный период. При нём история с «Луной» просто не могла случиться. Планы на космос у государства большие, поэтому его снова призвали в строй, – сообщил источник канала в правительстве.

Сам Рогозин поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал оперативно исправить все ошибки своего предшественника.

– Сделать предстоит немало, но я верю в успех российской космонавтики. Обещаю, что через год-другой Россия снова станет первой космической державой и будет безоговорочным лидером в этой отрасли. К звёздам, к солнцу! – объявил он.

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