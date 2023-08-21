В Китае пытались ввезти в автобусном моторе процессоры Intel

Таможенники порта Гунбэй в Китае предотвратили незаконный ввоз 780 компьютерных процессоров Intel на сумму в один миллион юаней (примерно 13 млн рублей по курсу на 21 августа 2023 года), пишет издание Wccftech.

Преступная группа попыталась провезти чипы, спрятанные внутри двигателя пассажирского автобуса. Попытка контрабандистов почти увенчалась успехом, поскольку металлодетекторы не смогли выявить ничего подозрительного. Однако таможенников насторожили рентгеновские снимки транспорта. В результате ручного досмотра была обнаружена емкость, в которой находилась продукция Intel.

По поводу возможного наказания для контрабандистов информации нет.

Согласно Wccftech, в Китае существует огромный “серый” рынок компьютерной электроники, где можно приобрести процессоры Intel по значительно более низким ценам, чем в официальных магазинах. Для избежания уплаты разнообразных пошлин контрабандисты разрабатывают различные хитроумные схемы доставки комплектующих. Например, в декабре 2022 года в этом же порту Гунбэй таможенники задержали женщину, возвращавшуюся в Китай, с силиконовым животом, внутри которого она спрятала несколько сотен процессоров Intel Alder Lake.