На восстановление Луны после столкновения с аппаратом «Луна-25» уйдёт 3 трлн рублей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Роскосмос оценил
стоимость восстановительных работ естественного спутника Земли после
столкновения с космическим аппаратом «Луна-25» в 3 трлн рублей ($32 млрд). По
предварительным оценкам, наиболее серьёзные повреждения получили кратеры в Море
Гумбольдта.
Последствия
крушения планируют устранить в течение
10 лет. Для этого будут проведены
инженерные работы по укреплению стен кратеров, повреждённых обломками космического
аппарата, а также глубокая перепланировка ландшафта спутника. Тендер на
проведение работ выиграла зарегистрированная во Владивостоке компания «Сы Цзя
Констракшн», которая намерена отправить на Луну ремонтные и дорожные бригады
общей численностью в три тысячи человек.
«Ущерб, который
нанесён Луне в результате падения нашего аппарата, весьма значителен, – признаёт источник в госкорпорации. – Однако у нас уже есть опыт восстановления повреждённых сооружений
разной сложности, начиная от Крымского моста и заканчивая московской плиткой.
После того, как мы закончим, Луна будет как новенькая, и никто даже не
догадается, что с ней произошла подобная трагедия. По масштабу лунный ремонт
будет сопоставим со строительством БАМа и точно войдёт в историю».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет