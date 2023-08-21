На восстановление Луны после столкновения с аппаратом «Луна-25» уйдёт 3 трлн рублей

Роскосмос оценил

стоимость восстановительных работ естественного спутника Земли после

столкновения с космическим аппаратом «Луна-25» в 3 трлн рублей ($32 млрд). По

предварительным оценкам, наиболее серьёзные повреждения получили кратеры в Море

Гумбольдта.

Последствия

крушения планируют устранить в течение

10 лет. Для этого будут проведены

инженерные работы по укреплению стен кратеров, повреждённых обломками космического

аппарата, а также глубокая перепланировка ландшафта спутника. Тендер на

проведение работ выиграла зарегистрированная во Владивостоке компания «Сы Цзя

Констракшн», которая намерена отправить на Луну ремонтные и дорожные бригады

общей численностью в три тысячи человек.

«Ущерб, который

нанесён Луне в результате падения нашего аппарата, весьма значителен, – признаёт источник в госкорпорации. – Однако у нас уже есть опыт восстановления повреждённых сооружений

разной сложности, начиная от Крымского моста и заканчивая московской плиткой.

После того, как мы закончим, Луна будет как новенькая, и никто даже не

догадается, что с ней произошла подобная трагедия. По масштабу лунный ремонт

будет сопоставим со строительством БАМа и точно войдёт в историю».

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