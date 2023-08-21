GizmoChina: Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановые рамки на корпусе

Флагман 2024 года Samsung Galaxy S24 Ultra может получить титановые рамки по краям корпуса. Об этом сообщается в издании GizmoChina, которое ссылается на новое рендер-видео от 4RMD.

На видео видно, что рамки устройства получат небольшое скругление, придавая ему более изящный и современный вид. Блок камер сохранит дизайн и расположение, схожие с Galaxy S23 Ultra, где три из четырех объективов расположены вертикально. Единственное отличие – ультраширокоугольная камера, которая теперь расположена справа.

Издание GizmoChina также делится слухами о других характеристиках Samsung Galaxy S24 Ultra. По их информации, новинка будет оборудована 6,9-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления матрицы до 144 Гц. Для обеспечения высокой производительности ожидается использование процессора Snapdragon 8 Gen3.

Инсайдеры продолжают делиться информацией о предстоящих релизах Samsung. В том числе, известный источник Ice Universe подтверждает, что базовые модели Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus также претерпят изменения в дизайне, получив плоские рамки корпуса, аналогичные стилю iPhone и серии Meizu 20. Однако детали о материале рамок пока остаются тайной.