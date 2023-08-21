 

Caviar анонсировал Galaxy Z Flip 5, iPhone 15 Pro и Apple Watch 9 в стиле Barbie

21.08.2023, 15:15, Разное
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Российский производитель оригинальных гаджетов из драгоценных материалов Caviar внес особый вклад в мир модных технологий, анонсировав уникальную коллекцию устройств Barbiecore. Она стилизована под фильм и серию игрушек “Барби” и представляет собой великолепное сочетание технологии и элегантности.

Коллекция включает в себя пять устройств: изящные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip 5, инновационные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также представительные Apple Watch Series 9.

Сам дизайн смартфонов Samsung получил название Glam Vibes. В нем гармонично переплелись драгоценные материалы: половина корпуса покрыта 23-каратным розовым золотом, а его оформление включает 49 изысканных рубинов. На задней панели выгравирована туфелька из фильма “Барби”, а розовый помпон из искусственного меха придает устройству уникальный шарм. Стоимость этого эксклюзивного начинается от $8,560.

Дизайн iPhone 15 Pro и Pro Max называется Stiletto. В нем боковые рамки блока камер выполнены из розового золота, а заднюю крышку украшает силуэт туфли известного фильма. Камеры оформлены 61 кристаллом Swarovski. Цена на смартфоны начинается от $8,000.

Эксклюзивные Apple Watch получили название Hot Pink. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали 316L с розовым золотым PVD-покрытием. Корона Digital Crown изготовлена из легированной стали и также украшена розовым золотом. Браслет изготовлен из каучука и придает часам яркий розовый акцент. Стоимость элегантных часов составляет $1,900.


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