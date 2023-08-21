Африканское Дахау

Безграмотный сын колдуна устроил в Экваториальной Гвинее театр ужасов, был казнен, но его родственники правят до сих пор.

На этом фото — свергнутого диктатора Масиаса Нгему ведут под конвоем и скоро расстреляют. История Африки богата примерами безумных диктаторов. Но безграмотный сын колдуна Франциско Масиас Нгема превзошел их всех. Он привел страну к экономическому и социальному коллапсу, был казнен собственными родственниками, но обеспечил своей семье власть над Экваториальной Гвинеей.

В 1972 году Масиас Нгема провозгласил себя пожизненным президентом, приняв также и другие титулы:⭐️ «Непорочный апостол из стали».⭐️ «Уникальное чудо Экваториальной Гвинеи».⭐️ «Великий магистр образования, науки и культуры».11-летнее правление Нгемы привело к гибели 80 000 и бегству из страны 350 000 человек. Страна лишилась квалифицированных специалистов. К моменту его казни в стране было лишь два профессиональных доктора.https://novayagazeta.ru/articles/2023/08/19/afrikanskoe-dakhauНО! Теодоро Обианг Нгема Мбасого, расстрелявший родного дядю, правит Экваториальной Гвинеей до сих пор. Ему 81 год.

отсюда

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