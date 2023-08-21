«Не играем, а зарабатываем»: «Почта России» разместит в своих отделениях крупнейшую в стране сеть игровых автоматов

«Почта Банк» придумал, как сохранить свой наиболее проблемный актив – разветвлённую всероссийскую сеть отделений почтовой доставки. Из-за убыточности это подразделение планировали закрывать, однако оказалось, что у такого решения есть противники как среди населения, так и в правительстве Российской Федерации. Кабмин указал на социальную важность проблемного актива и потребовал его реформировать, а не ликвидировать.

Ранее банкиры уже пробовали торговать в почтовых отделениях, однако дело не пошло – из-за низкого качества управления на местах и плохой мотивированности персонала, конкурировать с обычными супермаркетами не удалось. Открытие в некоторых отделениях видеосалонов и кафе-баров тоже признали провальным экспериментом. Однако теперь управленцы нашли выход: «Почта» взяла большой кредит в госбанке на закупку огромного числа бывших в употреблении игровых автоматов. Проект называется «Шанс».

Источник в корпорации рассказал, что «Почта России» уже начала процесс лицензирования, как крупнейшего оператора игорного бизнеса. Автоматы появятся в 25 тысячах отделений – это порядка 2/3 сети. В зависимости от специфики регионы это будет как традиционные слот-машины, так и более современные аналоги. Решено также установить красочные, яркие вывески. Выбран официальный слоган проекта – «Не играем, а зарабатываем».

Поскольку кредит взят сравнительно на короткий срок (36 месяцев), к доходности проекта предъявляются высокие требования. Управленцы хотят, в частности, прекратить практику доставки пенсий домой – отныне пожилые люди будут сами забирать свои деньги наличными в отделениях, а заодно смогут попытать удачу и удвоить или даже утроить полученную сумму. Игровые автоматы расположат по пути от кассы до выхода, их снабдят мигающими надписями «Шанс!», а специально обученные промоутеры будут периодически выигрывать* в них крупные суммы.

* демонстрация выигрыша в рекламных целях, не является настоящим выигрышем

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