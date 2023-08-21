Мнение: О двух главных виновных в катастрофе России… Узнаете?

Ровно 32 года назад, с окончательного поражения ГКЧП, начался отсчёт времени до «величайшей геополитической катастрофы XX века». По крайней мере, так её обозначил «величайший геополитической гений XXI века».

Что интересно, все те события на осколках рухнувшего #СССР не считают катастрофой, пожалуй, нигде, кроме РФ. Для жителей бывших союзных республик они стали началом «освобождения», пусть даже и достигнутого крайне высокой ценой. Всем пришлось пройти через кризисы и нищету, некоторым — через войны. Но нигде о распаде «Союза нерушимого» не сожалеют так, как в России. По сути, это системо- и государствообразующий для русских вопрос: «Кто виноват в крахе советской сверхдержавы?».

Честный ответ на него, пожалуй, способен шокировать…

Оба этих виновника, к слову, приносили присягу СССР, клянясь «до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству». И ведь сохрани они верность присяге, всё могло бы, наверное, пойти по-другому.

Один из них показан на заглавном фото. Другого можно разглядеть здесь.

Узнали?

Ладно, это, наверное, было непросто сделать. Вот ещё одна подсказка. Здесь он практически в полный рост.

Понимаю, что и с первым могут быть «непонятки». Поэтому вот он более крупно.

Охраняет некий важный кабинет в Белом доме в Москве 19-21 августа 1991 года. А на заднем плане — Сергей Шахрай, один из авторов подписанных вскоре Беловежских соглашений, а также «ельцинской» конституции, написанной на коленке буквально за пару месяцев после событий октября 1993 года. Так что когда вы смеётесь над недавним «голосованием на пеньках», просто вспомните, из какого сора и на какой крови рождалось конституционное устройство современной России. Чтобы не обманываться насчёт глубины «демократических традиций».

Ну и вот, для полной ясности, оба героя вместе, на одном фото.

Теперь вы их точно узнали, наверное. Один, как и прежде, охраняет, ну а второй — имеет.

И хотя история «не знает сослагательного наклонения», сложно отделаться от мысли, что сохрани каждый верность присяге, а не работодателю, примени табельное оружие по назначению вовремя, всё могло бы пойти по-другому. Потому что роль конкретной личности в исторических процессах тоже имеет значение…

Может, и нынешнего всего тоже не было бы?

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