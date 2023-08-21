Минфин РФ выпустит государственные крипто-облигации

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объявил о масштабном запуске нового инвестиционного инструмента – государственных крипто-облигаций. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

– Спешу вас заверить, что стабильность банковского сектора и способность российского государства обслуживать государственный долг – вне всяких сомнений. Чтобы подтвердить это, мы решили выпустить государственные крипто-облигации, – сказал министр финансов. – Каждый гражданин может приобрести их и получить гарантированную доходность, которая будет выше ставки рефинансирования в два, а возможно и в три раза.

Инвестирующие в новые бумаги, а точнее, гос-коины, помимо гарантированной доходности, получат и уникальные NFT-токены с изображениями банкнот и других чеков (талонов), бывших в обращении в РФ в девяностые и нулевые годы. Выпуск токенов будет регулировать ЦБ РФ.

– Это своевременная мера по повышению доверия к рублю – всем известно, что крипто-валюты максимально защищены! А при такой защите беспокоиться совершенно не о чем,– сообщил Силуанов.

Первыми владельцами ГКО станут работники бюджетной сферы – 60% их заработка будет выплачиваться в виде новых гос-коинов и NTF-токенов.

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