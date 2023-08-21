 

Минфин РФ выпустит государственные крипто-облигации

21.08.2023, 7:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объявил о масштабном запуске нового инвестиционного инструмента – государственных крипто-облигаций. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

– Спешу вас заверить, что стабильность банковского сектора и способность российского государства обслуживать государственный долг – вне всяких сомнений. Чтобы подтвердить это, мы решили выпустить государственные крипто-облигации, – сказал министр финансов. – Каждый гражданин может приобрести их и получить гарантированную доходность, которая будет выше ставки рефинансирования в два, а возможно и в три раза.

Инвестирующие в новые бумаги, а точнее, гос-коины, помимо гарантированной доходности, получат и уникальные NFT-токены с изображениями банкнот и других чеков (талонов), бывших в обращении в РФ в девяностые и нулевые годы. Выпуск токенов будет регулировать ЦБ РФ.

– Это своевременная мера по повышению доверия к рублю – всем известно, что крипто-валюты максимально защищены! А при такой защите беспокоиться совершенно не о чем,– сообщил Силуанов.

Первыми владельцами ГКО станут работники бюджетной сферы – 60% их заработка будет выплачиваться в виде новых гос-коинов и NTF-токенов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Детство Ивана Грозного

21.08 / Бывший пилот ВМС США поделился показаниями другого пилота о встрече с НЛО

21.08 / Мнение: Еще один Иванов

21.08 / “Лучше горькая правда, чем сладкая ложь”: как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?

21.08 / Ключ от дома, где деньги лежат: экономист назвал лучшие способы хранить сбережения

20.08 / Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона

20.08 / Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни

20.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Швейцарские учения

20.08 / Мнение: О судьбе Сергея Суровикина… Что с генералом, сорвавшим украинский «наступ»?

20.08 / Мнение: Рецессия в Германии, трудные времена для немцев и легализация конопли для роста ВВП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика