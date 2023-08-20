На форуме «Армия-2023» показана технология дополненной реальности в хирургии

На форуме “Армия-2023” военные медики продемонстрировали новейшую технологию дополненной реальности для хирургических процедур. Это важное достижение было объявлено Министерством Обороны Российской Федерации, согласно информации, распространенной агентством РИА Новости.

Согласно доложенной информации, данная инновационная технология имеет широкий спектр применения, включая удаление инородных объектов из организма. Конкретно, врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова успешно внедрили дополненную реальность в хирургическую практику для извлечения инородных тел.

Минобороны пояснили, что процесс включает в себя предварительное проведение компьютерной томографии пациента. Эти данные затем используются для создания 3D-модели, которая точно соотносится с физическим телом пациента с помощью специального программного обеспечения.

Такая подготовленная 3D-модель позволяет хирургам визуализировать внутренние структуры и инородные объекты, скрытые в тканях организма. Это позволяет минимизировать хирургический воздействие и максимизировать точность вмешательства.

Ранее Минобороны РФ сообщило о другой инновации, представленной на форуме “Армия-2023”. Врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко разработали прототип устройства, способного извлекать металлические осколки из мозга пациентов с использованием электромагнетизма.