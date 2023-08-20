 

“Краснодар” и “Локомотив” сыграли вничью в 5 туре РПЛ

20.08.2023, 9:40, Разное
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В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) “Краснодар” и “Локомотив” сыграли вничью, по информации от корреспондента издания “Лента.ру”. Событие произошло на поле стадиона “Краснодар”, где матч завершился со счетом 1:1.

На 47-й минуте игры первый гол был забит полузащитником “Краснодара” – Ильзатом Ахметовым. На седьмой минуте второго тайма хавбек “Локомотива” – Антон Миранчук, смог уравнять счет. В итоге “Краснодар” упустил победу над своим соперником.

После проведенных пяти игр “Краснодар” возглавил турнирную таблицу РПЛ с результатом 13 набранных очков. В то время как “Локомотив” занимает десятое место в таблице, имея на своем счету шесть очков.

В следующем туре, 25 августа, “Краснодар” отправится в гости к воронежскому “Факелу”, а “Локомотив” через два дня также проведет гостевой матч, встретившись с командой “Сочи”.


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