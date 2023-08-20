 

Росимущество выяснило, что Дмитрий Медведев не вернул один из ядерных чемоданчиков после окончания президентского срока

20.08.2023, 9:33, Разное
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Экс-президент Дмитрий Медведев всё ещё хранит дома ядерный чемоданчик – с таким заявлением выступил замглавы Росимущества Пётр Старицын.

Чиновник предположил, что Медведев по рассеянности забыл сдать спецприбор после окончания срока президентских полномочий, и попросил его поскорее вернуть чемоданчик на склад.

Как пояснили в Росимуществе, чемоданчики с кодами запуска ядерных ракет выдаются главе государства на время осуществления властных полномочий. Число таких устройств может достигать 10 – есть версии для работы в офисе и из дома, для командировки, для работы на пляже и даже в открытом космосе. Согласно накладным, Медведев получил 8 чемоданчиков, но вернул лишь 7. В случае, если замглавы Совбеза не сможет исправить свою оплошность в 30-дневный срок, ему может грозить штраф до 30 000 рублей и строгий выговор с занесением в личное дело.

– К сожалению, мы не можем выйти на связь с Дмитрием Анатольевичем, – сетует Старицын. – Несколько дней назад он отбыл в Абхазию, заявив, что у него там осталось незаконченное дело. Мы позвонили его жене, но она не нашла чемоданчик ни дома, ни на даче. Наверное, Медведев забрал его с собой. Мы очень просим Дмитрия Анатольевича быть милосердным и проявить крайнюю степень ответственности при обращении с этим прибором, а также как можно скорее сдать его на склад.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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