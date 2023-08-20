Мнение: О свете в конце тоннеля… Когда и как спецоперация завершится?

Открылось очередное «окно возможностей». На Западе постепенно приходят к пониманию, что прошлогодняя ставка на быстрое военное поражение России не сработала. Столкнувшись с фактами, оценки контрнаступления Украины перешли от восторга к разочарованию, и оборот «мирные переговоры» теперь чаще звучит в речах иностранных политиков, прежде всего, американских. Ну а в РФ с этим проблем никогда не было: по отношению к спецоперации «голуби» и «ястребы» в российском социуме до сих пор поделены примерно поровну, а партия мира в Кремле не сдаёт позиций.

И вот из российского истеблишмента прозвучала оценка возможных сроков перехода от военных действий к мирному процессу.

Опять отличился блогер-миллионник Дмитрий Медведев. Его тезисы вкратце.

Пройдёт некоторое время. Выдохнется любое контрнаступление. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Почему? Для них – это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. А чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной. Но для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы. Поэтому мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее — террористическое по своей сути — украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Иак, чтобы даже пепла от него не осталось. Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть.

Ну вот и обозначены как цели, так и сроки — годы и десятилетия. Конфликт на поколения вперёд. С украинской стороны, к слову, звучат не менее сочные заявления политических активистов. Так что…

С другой стороны, в Кремле выпускают на арену Дмитрия Медведева, когда надо немного «пугнуть» западных лидеров. Мол, смотрите, кто у нас есть. Лучше договоритесь с действующим президентом, пока не поздно. Ибо на смену ему придут ещё менее вменяемые люди. Тем более, что бывший «сменщик Путина» ещё сравнительно молод, и десятилетия впереди у него, возможно, имеются. В отличие от…

До сих пор это не прокатывало. Но ведь попытка не пытка, верно?

Когда-нибудь — проканает?

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