Медики рассказали о пользе помидоров для здоровья

Желтые, красные и зеленые помидоры стали неотъемлемой частью питания. Они представляют собой интересное сочетание овощных и фруктовых характеристик.

Регулярное употребление помидоров может оказать долгосрочное положительное воздействие на здоровье. Они являются богатым источником витамина С, который способствует улучшению состояния кожи. Кроме того, в помидорах содержится ликопин – соединение, придающее им насыщенный красный цвет. Ликопин также повышает природную защиту кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Несмотря на это, солнцезащитный крем остается неотъемлемой частью защиты от солнечных лучей.

Содержание всего 21 калории на 100 грамм делает помидоры отличным продуктом для тех, кто стремится к похудению. Калий, присутствующий в помидорах, способствует детоксикации организма и уменьшению задержки воды. Это особенно благоприятно воздействует на функции почек, которые легче справляются с избыточной мочевой кислотой. Богатое содержание минералов и витаминов способствует активизации обмена веществ и укреплению иммунной системы.

Исследование, проведенное в Японии, выявило, что потребление помидоров может замедлить утрату мышечной массы, характерную для возраста. На протяжении трех лет исследователи изучали силу хвата рук у более чем 250 взрослых. Результаты показали, что участники, включающие помидоры в свой рацион, сохраняли стабильную силу хвата.

Мета-исследования предполагают, что ликопин, содержащийся в помидорах, может снизить риск развития рака предстательной железы и молочной железы. Обширное исследование, включающее 17 различных научных подходов, подтвердило, что повышенный уровень ликопина в крови связан с уменьшением риска рака предстательной железы. В другом исследовании у женщин с повышенным риском рака было выявлено, что употребление большого количества помидоров способствует образованию адипонектина.