 

“Это для тех, у кого есть глаза”: Виктория Боня о любимой книге

20.08.2023, 5:50, Новости дня
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Знаменитость пытается бороться с собственным умом и у нее это отлично получается. После участия в шоу “Дом-2”, испытания кактусами и вхождения в транс иначе и быть не могло. “Саморазвитие никогда не останавливается”, — пишет Виктория Боня своим фанатам, заочно претендуя на Нобелевскую премию.

А еще звезда делится списком литературы о личностном росте, которая снискала популярность в России. Написала произведения не героиня “Дома-2”, но это и к лучшему.

Размышляя о саморазвитии, Виктория Боня выделила две любимые книги: “Подсознание может все!” Джона Кехо и “Говорят маги” Дарио Саласа Соммэра. Первая — об умственных возможностях, как и следовало ожидать. А вторая подойдет не всем, утверждает артистка.

“Эта книга для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать”, — заявила Виктория Боня, не оставляя сомнений в своей гениальности.

Не каждому дано окунуться в бонизм, и в этом есть свои прелести. Но если вдруг книга “Говорят маги” попала вам в руки, то читать без ушей не надо. Ну и без глаз тоже — звезда предупредила.

Напомним, ранее Виктория Боня призвала сжигать книги доктора Курпатова. Психотерапевт заявил, что она страдает “клинической идиотией”.


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