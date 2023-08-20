Мнение: Данбас не нужен, родной

Да, я ведь работал на Донбассе на выборах, я про это уже не раз писал. В Горловке, в 2003 (кажется) году. На выборах в Верховную Раду и заодно в Верховный Совет Донецкой области (так, халтурка по ходу дела, так-то мы именно на Раду приехали). И Горловка, конечно, потрясла не по-детски – это был реально ОЧЕНЬ депрессивный город. Например, одной из наиболее острых проблем было водоснабжение, точнее, его отсутствие у большинства жителей.

У людей банально не было воды! Включали вроде бы на час-другой по ночам – ванну наполнить, кто успел. Воду “ловили”, чтобы запасти ее на день – днем-то не будет ничего. Ни помыть, ни приготовить, ни, извините, унитаз смыть. И это было, напомню, безо всякой войны – в самом начале “нулевых”.

Причина плохого водоснабжения в Горловке были уникальны. Т.е., с одной стороны, они были как везде тогда и по Украине, и по России – крайний износ труб, отсутствие ремонтов на протяжении долгого времени – но была и своя, местная “специфика”. Ею были… шахты!

Да, это же Донбасс, шахтерский край. Там рыли уголь с еще дореволюционных времен. “Русский Рур”, так это называлось в 19 уже веке. Ну и к началу 21 века дорылись до того, что под собственно Горловкой (несмотря на легкомысленное название, большой город, 250 тыс. населения) оказалось огромное количество пустот. То были заброшенные шахты, нарытые за 100 с лишним лет.

Нам объясняли беду с водой так: под городом кротовьи огромные пустоты, толком не укрепленные (да и как их все укрепишь) – поэтому грунт постоянно проседает, проваливается. То тут, то там. И, проседая, все время РВЕТ трубы – канализации, водоснабжения и всего прочего. Из-за этого, мол, водопровод в городе почти и не работает – не успевают всё чинить (да и денег нет на столько одновременных ремонтов). В общем, ж….а!

Ну и про собственно угольные шахты никакого оптимизма я не слышал. А узнавать мне это все надо было по профессиональной необходимости – политпиарщику, чтобы делать предвыборные прокламации, необходимо же знать реальную картину, чтобы знать, чего людям обещать!

Так вот я говорил со многими местными шахтными воротилами; одно сплошное уныние. Во что я поначалу и поверить не мог – я ж помнил наоборот, что шахтеры – самые богатые люди в стране, они деньги в наволочках таскают (потому что в кошелек не влезают), им платят деньжищи – огромные тыщи и т.д. И как раз в этом самом Донбассе!

Оказалось – все это было давно и неправда. Уже в начале “нулевых” шахтеры за работу в адских (и очень опасных) условиях в давно выработанных шахтах получали что-то порядка 200 баксов в месяц, пили совершенно беспробудно (с 8 утра уже валялись вдоль улиц), и, главное – никакого света в конце туннеля никто из моих собеседников не видел. Вздыхая, люди говорили, что весь “Хороший уголь” уже давно выбрали, что в основном сейчас выдают на-гора дешевый и некачественный, что суперский, по-настоящему “золотой” уголь, который “металлурги с руками оторвут”, еще остается, но его очень мало и добывать его все трудней (и дороже!)…

Правда, в Горловке был еще химкомбинат Стирол. Передовое предприятие, не какие-то отсталые угольщики, гордость всего СССР, производило удобрения и еще всяческие химические прибамбасы на экспорт по всему миру, от покупателей нет отбоя… Но и с ним не все слава богу: Стирол, оказывается, “висел”… на российском газе. И на нем, собственно, и работал. Там вроде где-то проходила магистраль Газпрома в Европу – от нее сделали еще при совке “ответвление”, считая, что всем от этого будет хорошо (поскольку то, что в Горловке и вообще в Донбассе скоро вовсе кончится уголь, знали еще при совке). И решили как бы заранее обеспечить шахтеров работой: вылезут они наконец из своих шахт на свет божий, а тут – ба! Новенький химкомбинат по последнему слову техники, работай и не парься!

Т.е. и Стирол был всем хорош, только одно “но”: есть газ по внутрироссийским ценам – всё ок, все пляшут и смеются, комбинат работает; будет газ по “европейским” ценам – производство на Стироле становится нерентабельным, всё закрывается, в Горловке не остается вообще никаких мест, чтобы работать.

Слышал, что Стирол в конечном итоге продали попросту международной мафии (его собственником стал Фирташ, человек, как писали, Коли Могилы, “самого разыскиваемого мафиози в США”. Наверно, это как-то Стиролу помогло – надеюсь на это.

К чему я это всё? Да просто наткнулся на хороший, исчерпывающий коммент старого ЖЖ-ста Михаила Кулехова, сибиряка, любящего резать правду-матку. Хорошо он о Донбассе сказал, готов под каждым его словом подписаться:

“И Украина, и Россия – это два пост-совковых бантустана, для обломка прогнившего совка, которые дошли до крайнего предела кризиса. И вот сейчас, для спасения бюрократических группировок во власти устроившие дешевое (хотя и кровавое) шоу для лохов. Какое там “забрать свое”, о чем эта чушь? Кому на хрен в России нужен этот Крым, этот запредельно депрессивный Донбас, содержать который у России никаких денег не хватит (на одном Крыме уже надорвались до края). Вся суть нынешнего конфликта на Украине только в том и состоит, чтобы лохи отвлеклись от реальных проблем и обсуждали то, что их в принципе никак касаться не может вообще. Мариуполь, Бахмут, Крымский мост – это вообще никому на фиг не нужно, но лохи с упоением обсуждают всю эту ничтожность, забыв о том, что у них под носом, что вокруг них, от чего реально зависит их собственная жизнь. Это, конечно, ваш личный выбор, не смею его оспаривать – но сейчас вы являете собой четкий пример успешно одураченного наперсточниками лоха. Классика жанра” (Михаил Кулехов).