Шведский стол для белок: в Сети набирает популярность видео с трапезой зверей у окна

Авторы ютуб-канала Squirrels at the window поняли, что можно смотреть вечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как белки пытаются стащить лакомство с подоконника, справляясь со страхом. На канале опубликовано множество видеороликов, на которых грызуны получают привычную и непривычную для них еду. Авторы роликов успели накормить белок и кокосом, и виноградом, и ореховой пастой.

Но одним из самых популярных видео стало то, где для белок устроили настоящую трапезу. На подоконнике для животных был организован шведский стол. На выбор – орехи разных мастей, но из-за страха грызуны брали первые попавшиеся.