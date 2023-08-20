 

Рупор кремлевской пропаганды: Технические неполадки на “Луне-25”

20.08.2023, 1:35, Разное
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"Роскосмос" уведомил, что при выходе на предпосадочную окололунную орбиту на российской автоматической станции "Луна-25" возникли технические неполадки.

Как отмечается в заявлении «Роскосмоса» в Telegram, сегодня в соответствии с программой полёта «Луны-25» в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами», — указывается в сообщении.

В настоящее время специалистами группы управления ведётся анализ ситуации.

Плановая посадка "Луны-25" на Луну должна состояться 21 августа. Надеюсь, обойдется и станцию смогут штатно посадить.

Источник: Colonel Cassad


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