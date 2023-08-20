 

Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Чернигову. Детали

20.08.2023, 0:20, Разное
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Удар по Чернигову. Детали

В Чернигове был не то чтобы тот самый удар по центрам принятия решений, о чем все так трепетно просят после очередной атаки по территории России.
Это был удар по совещанию офицеров ССО ВСУ и НАТО из Польши и Прибалтики перед принятием решений в Киеве и Варшаве.

Собирались выработать общую концепцию защиты границы при гибридных атаках.
Через дорогу от Драмтеатра был штаб ГУР и приемная СБУ Департамента контрразведки. Сегодня там проходило совместное совещание с польскими и литовскими военными по защите границы и противодействию возможных атак ДРГ из Беларуси и России. 

На совещании было 23 человека с иностранным гражданством. Столько же прибыло из Львова вчера днем в Чернигов. Из 23 найдено 9 трупов под завалами, остальные пока считаются пропавшими без вести. 
В Драмтеатре уже более 38 бойцов и командиров ССО ВСУ найдены убитыми. Тяжелораненых уже более 75 человек.
При неудачном пуске противоракет ПВО советского периода погибли двое гражданских.
Инверсионный след ЗРС С-300 виден на видео. ВСУ признали, что неудачно пытались сбить в городской черте ракету ВС РФ.

Зеленский и Ермак отказались приехать на место трагедии в Чернигов.
Пробный пуск ракеты Искандер К (крылатое снаряжение), способной снаряжаться ТЯО (маломощный заряд), признан удачным. Системы ПВО ВСУ его проспали. Также как и удар по складу НАТО в Киеве сегодня утром ракетой Х50. 
Никакими пиар-акциями устрашения (всю следующую неделю Россия наготове) не выправить страшного результата для НАТО в Чернигове.
На данный час погибших уже 54 человека. 3 гражданских. Раненые и пострадавшие перевалили за 89 человек.

11 совсем плохих иностранцев (офицеров из Польши и Прибалтики) вертолетом санавиации вывезли в Киев и оттуда бортом в Польшу. Кто из них доживет до завтра, большой вопрос. Старших офицеров и генерала вывезли вертолетом в Винницу, там примут решение, что дальше. Скорее всего, что кому-то из старших офицеров посчастливится улететь на территорию Польши и оттуда в Мюнхен или Дюссельдорф.

В Драмтеатре Чернигова пропал без вести сотрудник BND, отвечавший за космическую связь и услуги шифрованной передачи данных, закрепленный за штабом НАТО в Вильнюсе.

источник: @nonetutto

Источник: Colonel Cassad


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