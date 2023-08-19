Найдено лечение против синдрома дырявого кишечника
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Научные сотрудники Университета Южной Флориды получили новую информацию, подтверждающую то, что терапия пробиотиками может оказывать положительное воздействие при синдроме повышенной кишечной проницаемости. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Gut.
Отмечается, что при данном синдроме через стенку кишечника могут выходить вода и питательные вещества. Нередко это способствует воспалению, изменению микробиоты, а также нарушению работы пищеварительного тракта.
Стало известно, что у грызунов с ожирением кишечная микробиота хуже перерабатывает вещество этаноламин. Это может спровоцировать синдром повышенной кишечной проницаемости. Однако пробиотическая добавка с бактериями Lactobacillus rhamnosus способна обратить вспять эти изменения.
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