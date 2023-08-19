Найдено лечение против синдрома дырявого кишечника

Научные сотрудники Университета Южной Флориды получили новую информацию, подтверждающую то, что терапия пробиотиками может оказывать положительное воздействие при синдроме повышенной кишечной проницаемости. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Gut.

Отмечается, что при данном синдроме через стенку кишечника могут выходить вода и питательные вещества. Нередко это способствует воспалению, изменению микробиоты, а также нарушению работы пищеварительного тракта.

Стало известно, что у грызунов с ожирением кишечная микробиота хуже перерабатывает вещество этаноламин. Это может спровоцировать синдром повышенной кишечной проницаемости. Однако пробиотическая добавка с бактериями Lactobacillus rhamnosus способна обратить вспять эти изменения.