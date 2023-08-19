 

Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением

19.08.2023, 22:25, Новости дня
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Существует множество способов замедлить процесс старения кожи. Некоторые из них действенные, а некоторые не приносят желаемого результата. При этом едва ли не все методы являются индивидуальными и требуют консультации со специалистами. Однако есть такие способы борьбы со старением, к которым прибегать не стоит никому, поскольку являются бесполезными для всех.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кубаева рассказала о неэффективности биологически активных добавок (БАДов) в виде капсул коллагена
при борьбе со старением кожи. Эксперт объяснила: коллаген не добирается до кожи, так как тратится на более приоритетные проблемы нашего организма. Гиалуроновая кислота в виде капсул тоже бесполезна по той же причине, добавила специалист.

По словам Кубаевой, справиться с возрастными изменениями кожи поможет инъекционная и аппаратная косметология. Об этом пишет “360”.

Но некоторые люди предпочитают более радикальные способы – пластические операции. Однако, как говорят эксперты, такие вмешательства иногда вредят, поэтому их не следует делать ни в коем случае. Какие операции не нужны никому, писали “Дни.ру”.


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