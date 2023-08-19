Омские ученые создали фиолетовый хлеб

В последние годы в селекции становятся все более популярными природные краски, за счет которых культуры приобретают полезные свойства. Специалисты пришли к выводу, что фиолетовый хлеб намного полезнее традиционного.

На сегодняшний день многие люди употребляют хлебобулочные изделия на ежедневной основе. Именно поэтому ученые выбрали его. И, чтобы он стал полезнее, наделили его свойствами фруктов.

Таким образом, исследователи утверждают, что обогащенные витаминами и минералами злаки эффективно защищают человеческую иммунную систему и способны стать основой здорового питания.